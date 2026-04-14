Así reaccionó Gustavo Petro a los abucheos que recibió en Bogotá

El presidente Gustavo Petro se refirió a los abucheos que recibió este martes, 14 de abril, en Bogotá, en el marco de su presentación en la Macrorrueda de las Américas 2026.

“Fuera Petro”, se le escuchó gritar a algunos asistentes mientras el jefe de Estado emitía su discurso frente a los funcionarios del Ejecutivo.

“Fuera Petro”: el presidente Gustavo Petro fue abucheado en la Macrorrueda de las Américas 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yjqOSHt54Y — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

Petro habló en sus redes sociales del episodio que ha llamado la atención de la opinión pública. De acuerdo con su versión, se trató de pocos ciudadanos.

“Un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló una inmensa mayoría de los 7.000 participantes a la rueda de negocios más grande que mi Gobierno ha hecho con 60 países”, dijo el primer mandatario.

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A renglón seguido, enumeró los logros de su administración: “He logrado reducir el deficit (sic) comercial a la tercera parte en que lo dejaron en 2022. He logrado reemplazar el desplome de las exportaciones de petróleo y carbón por las divisas de las exportaciones agrarias, agroindustriales, industriales y del mayor turismo del siglo”.

El jefe de Estado concluyó: “El uribismo puede abuchear, pero nunca logró presentar estos resultados”.

Gustavo Petro en Bogotá este 14 de abril. Foto: Presidencia.

Entre otras cosas, Petro resaltó el crecimiento del turismo en el país: “Extranjeros que vienen a Colombia, que aquí gastan en Colombia, que nos dejan las divisas como si fuera una exportación y que nos ayuda a pagar la caída de las divisas que antes dejaban el petróleo y el carbón en Colombia. Esa cantidad de dinero dejado en turismo en Colombia ya alcanza las cifras, si me recuerdan, de más de 10 mil millones de dólares”.

“Hemos roto un récord nacional en atraer, en seducir población que no conocía Colombia, en conocerla y en enamorarse de tal manera que vuelve y que gasta, y que recorre el país. Las cifras ya se han dado: 23 millones de residentes extranjeros han llegado a Colombia durante este Gobierno”, dijo el mandatario.

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