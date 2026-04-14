El presidente Gustavo Petro arremetió contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en medio de la nueva disputa del Gobierno nacional con los mandatarios locales por la implementación del aumento en el cobro del catastro, que se dio por directriz del poder ejecutivo.

Toro anunció que emitió instrucciones a su administración de “revisar y ajustar lo que sea necesario” de ese gravamen para mitigar los impactos económicos que ese impuesto tiene sobre los campesinos.

Sin embargo, el mandatario acusó a la gobernadora de administrar el Valle del Cauca siguiendo los intereses de las empresas azucareras. Petro también señaló que la implementación del catastro multipropósito estaría dejando en evidencia quiénes son los dueños de la tierra.

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“Usted, Dilian, no está defendiendo a los campesinos, usted está defendiendo a los grandes azucareros que monopolizan el uso de la tierra en el Valle del Cauca, y a quienes se han apropiado de la tierra oscuramente; ellos son sus amigos y usted quiere que no les paguen los impuestos a los municipios”, expresó el presidente.

El nuevo capítulo de las discordias entre Petro y Toro ocurre en medio del paro de campesinos que se vive en diferentes carreteras del país, quienes protestan contra el incremento de los avalúos catastrales. El presidente amenazó a los mandatarios locales de los territorios donde hay manifestaciones con la destitución de sus cargos si estos no responden a los intereses de los cultivadores.

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No obstante, lo claro es que en la normativa colombiana el presidente no puede destituir a los mandatarios locales. Incluso, el mismo Petro fue destituido en su paso como alcalde de Bogotá por una decisión de la Procuraduría.

Aun así, el presidente le dijo a la gobernadora que “no engañe al pueblo. Todos los concejos municipales deben y pueden exonerar a los campesinos de pagar impuesto predial; está escrito en la ley, pero a los grandes hacendados testaferros de la mafia, algunos amigos suyos, Dilian, se les debe cobrar la tasa del predial más alta”.