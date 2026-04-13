Gustavo Petro habló sobre el paro que estalló por el aumento del avalúo catastral y dio primera orden: “Retirarse”

En medio de las manifestaciones que se vienen presentando en los departamentos de Santander y Casanare, como consecuencia del aumento del valor del avalúo catastral, se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro.

A través de su tribuna favorita, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en el que afirmó que se mantiene el aumento del avalúo catastral y lanzó una aguda crítica al uribismo.

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“Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de los avalúos catastrales. El aumento de los avalúos es para ponernos al día, como ordena la ley y el acuerdo de paz; el objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales; ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que, en un nuevo acuerdo, bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, expresó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, el jefe de Estado indicó en sus redes sociales: “El Gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares. No lo permito porque hoy la prioridad, en tiempos de guerra en Irán y Medio Oriente, es la comida en Colombia. Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse; si no, actuaré como ordena la ley. Hay prioridades y la solución del avalúo catastral no está en la Nación, sino en los municipios”.

“Deben hacer pactos municipales por el predial: pagan poco los pobres, pagan mucho los ricos en el acuerdo municipal. Que el campesinado deje de estar engañado; los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a gravar, cuando el concejo municipal los puede exonerar”, recalcó el mandatario colombiano.

También afirmó: “No más engaños al pueblo, este Gobierno pide que los ricos paguen impuestos. Es la educación, la salud y el agua potable de toda la población, por los hijos; eso no se puede perder. Ese impuesto son las vías de las veredas campesinas; no nos suicidamos. Se acabó la patria boba”.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes que coordina y póngase a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacar los ojos a nadie; no los pondré presos, pero los alcaldes, como servidores públicos, me responden”, insistió Petro.

Por último, manifestó: “Así que hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Cartagena. Jamás he golpeado a nadie por sus protestas. Pero esta pelea no es justa; cada vez que un campesino dice que debe ser el Gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse. El proceso de paz es una declaración unilateral de Estado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se cumple”.

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“No perjudica a ningún pobre y trabajador. Dirijan la protesta a donde toca. Hoy hay consejo de ministros y hablaré por televisión sobre el asunto para todo el pueblo. Las guardias libertadoras tendrán que organizarse para abrir las carreteras a la comida del pueblo. Dialogamos y explicamos, pero no estamos engañados y no somos tontos ni nos pondremos en contra de las necesidades del pueblo. Soy un emancipador de verdad y no un esclavista”, concluyó Petro.