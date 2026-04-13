A la 1:00 a. m. de este lunes 13 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta personal de X, que no pasó desapercibido para los usuarios de esa plataforma digital.

En la llamativa publicación, el mandatario colombiano compartió un video que fue hecho por la inteligencia artificial, en el que se ve a varios líderes del mundo haciendo parte de una banda musical. Aparecen el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia; Vladimir Putin, y el mandatario de China, Xi Jinping.

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Gustavo Petro acompañó el video con un mensaje: “Esta sería una buena parranda del diálogo entre civilizaciones, mientras no estén pensando en desaparecerlas a punta de misiles”.

“Es una gran alianza por la vida, es el gran trato, como dije al presidente Trump, las civilizaciones no deben desaparecer”, recalcó el presidente Petro.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, reclamándole al mandatario colombiano por no atender las dificultades por las que está atravesado el país.

Fue el caso del concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, Papo Amín: “La falta de pantalones que usted @petrogustavo ha tenido con los bandidos es innegable. Esto no es un tema de misiles y demás es una cuestión de seguridad nacional, cosa que le quedó grande”.

También expresó: “Habla de derechos humanos cuando en su país sus amigos los violan TODOS”.

Pero otros internautas le pasaron una fuerte factura a Petro: “Es cínico hablar de ‘tratos por la vida’ cuando su Gobierno le entregó las cárceles a la delincuencia. Mientras usted da discursos delirantes sobre misiles y civilizaciones, los colombianos mueren a manos de los mismos bandidos que hoy celebran conciertos con su permiso. La única civilización que está desapareciendo es la del ciudadano honesto que usted abandonó para congraciarse con los criminales. ¡Tenga pantalones y recupere el orden!”.

“Actúe carajo… usted no fue elegido para filosofar, diagnosticar, ni siquiera para cuestionar. Su labor principal es solucionar problemas, y en Colombia. No en galaxias ni mundos extranjeros que incluso solo utiliza como ‘paraísos argumentales’”, dijo otro usuario de X.

Cabe recordar que por un mensaje que publicó en la madrugada, hace varios meses, se desató una profunda crisis diplomática entre Colombia y el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Tensión que se logró superar por un intenso trabajo diplomático que culminó con una reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, dando reinicio a las relaciones diplomáticas.