Federico Gutiérrez lanza fuerte crítica al presidente Petro por crisis en la salud: “Usted debe responder por las muertes”

Una nueva confrontación a través de las redes sociales se dio en las últimas horas entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de la República, Gustavo Petro, por la crisis del sistema de salud.

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El alcalde de la capital antioqueña se despachó contra el mandatario colombiano en la noche del este viernes, lanzando fuertes críticas al Gobierno nacional y al jefe de Estado por lo que viene ocurriendo con la salud.

“El sistema de salud está tocando fondo. La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que está pasando con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo”, alertó el alcalde Gutiérrez en sus redes sociales.

El mandatario distrital aseguró que los servicios de urgencias se encuentran entre 150 y 250 % de su capacidad, además del cierre de servicios en varios hospitales y la falta de atención a miles de usuarios de Nueva EPS.

“Alma Máter y Cardiovid, donde atienden pacientes con complicaciones cardiovasculares, ya suspendieron servicios. ¿La razón? La negligencia del Gobierno Petro, la Nueva EPS y Adres, que no están cumpliendo con los pagos y tienen a la red hospitalaria en colapso", señaló Gutiérrez.

El alcalde de Medellín calificó esto como “una crisis humanitaria” y aseguró que el “Gobierno Petro está incumpliendo una orden judicial, se burlan de la justicia”, por lo que pidió la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la República.

“Con la salud y la vida de la gente no se juega. Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”, sentenció Federico Gutiérrez, quien ha sido un fuerte crítico del Gobierno Petro.

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La reacción de Gutiérrez se dio por el anuncio de Alma Máter, en el que informan a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de los servicios para los afiliados a la Nueva EPS, “debido al incumplimiento de los pagos de esta entidad con nuestra institución”.

Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio frente a la reacción del alcalde de Medellín y le contestó por el mismo canal.

“Más bien usted respóndame, señor Fico, por qué el indicador de quejas por mal servicio sobre el número de usuarios es más alto en Sura, no intervenida, y en Savia Salud que en Nueva EPS”, escribió el mandatario en su cuenta de X.