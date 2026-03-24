El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró desde la Asamblea General de Asocapitales que el presidente de la República, Gustavo Petro, solo ha visitado las regiones del país en el marco de las conversaciones que desarrolla con los ilegales para la paz total.

Gutiérrez es el anfitrión de la Cumbre de los alcaldes de las ciudades capitales del país, desde donde los mandatarios locales presentarán una serie de propuestas a los candidatos presidenciales frente a las elecciones del próximo 31 de mayo y la agenda de país del próximo gobierno.

“Aquí no hay diálogo con el Gobierno nacional. Aquí hubo una sola reunión con Petro por allá en mayo de 2024 y el presidente nunca ha buscado a las regiones para hablar. Cuando el presidente va a las regiones, es en el marco de la paz total con los peores bandidos; acá vienen a Medellín a hacer el tarimazo con los peores bandidos, pero no se sientan ni con alcalde ni con gobernador”, expresó Gutiérrez.

Uno de los puntos que discuten los alcaldes tiene que ver con una propuesta de las capitales sobre el proyecto de ley de competencias que será discutido por el Congreso de la República en los próximos meses. El Gobierno nacional ya presentó un articulado ante el Legislativo, pero el interés de los alcaldes es asegurarse de que se cumplan los intereses de las regiones.

Gutiérrez defiende que “los motores económicos de los países son las regiones y las ciudades. Los alcaldes somos los que sabemos qué es lo que hay que hacer en nuestro territorio. Este gobierno, particularmente, ni raja ni presta el hacha. Entonces, pedimos que haya más autonomía territorial para una descentralización real”.

Asocapitales presenta propuestas a los candidatos: “Necesitamos restablecer la relación entre el Estado y las ciudades”

Los alcaldes reclaman que las funciones que les sean asignadas a las ciudades a partir de la ley de competencias para la reforma al Sistema General de Participaciones sean equivalentes a la asignación de recursos que tendrán.