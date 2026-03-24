SEMANA: ¿Qué petición le hacen los alcaldes, reunidos en Asocapitales, al gobierno de Gustavo Petro para el lapso que le queda en la Presidencia?

Andrés Santamaría (A. S.): Nosotros hemos hecho un esfuerzo por articularnos con el Gobierno nacional en temas centrales como la seguridad. Hay que dialogar sobre cómo trabajamos más unidamente las ciudades capitales y cómo enfrentamos problemas en común como la seguridad y la sostenibilidad. Presentaremos diez propuestas que deben estar dentro del debate de los candidatos presidenciales.

SEMANA: ¿Cuáles son esas propuestas que les presentarán a los candidatos presidenciales?

A. S.: Un tema es la seguridad, porque sin seguridad urbana no habrá seguridad en Colombia. Necesitamos mayor nivel de autonomía, definir las competencias, restablecer la relación entre el Estado y las ciudades capitales porque nos estamos enfrentando a una realidad en la que las ciudades tienen mayores obligaciones y menores recursos para asumirlas. La movilización social debe ser reactiva; también necesitamos que las personas salgan de la pobreza, más innovación, trabajo por la niñez y educación. Esos son los puntos que deben estar en la discusión del debate presidencial. Es momento de construir una nueva relación entre las ciudades y el Estado.

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SEMANA: Uno de los puntos de la agenda de la Asamblea General de Asocapitales incluye una conversación sobre la paz total. ¿La paz total ha afectado la seguridad de las ciudades capitales?

A. S.: Sí. Hoy en día, los grupos criminales tienen presencia en las ciudades y eso ha afectado en un 7 %, en promedio, los homicidios en el país. La extorsión y el secuestro se han incrementado a más del 100 %; además, la tercerización de estos grupos ilegales está contribuyendo a eso.

SEMANA: El país está en medio del debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Qué puntos deben tenerse en cuenta desde el Gobierno y el Congreso sobre este asunto?

A. S.: Es necesario definir las funciones de las ciudades en armonización con los departamentos. El tema carcelario no puede ser asumido de manera exclusiva por las ciudades, sino que debe repartirse entre estas, las gobernaciones y los Estados.

SEMANA: Esa reforma al Sistema General de Participaciones llevaría a que entren más recursos a las ciudades. ¿Ese dinero será suficiente?

A. S.: Los recursos nunca son suficientes. Las ciudades necesitamos nuevas fuentes de financiación porque hoy los fondos dependen, en gran parte, de los prediales. Tenemos ciudades sin actualización POT y sin una actualización del tema catastral. Entonces, esa es una cuestión que hace parte de la conversación porque los recursos son cada vez más insuficientes y las ciudades tienen mayor grado de responsabilidad, así como gran parte de los municipios de Colombia.

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SEMANA: Entonces, ¿de dónde sacar esos recursos?

A. S.: Hay que ver alternativas. Cuando el país tiene un déficit fiscal de más de 20 billones, ese es un tema que debe resolver el próximo gobierno, que también debe abordar la cuestión sobre cómo dinamizar las fuentes de financiación con puntos como el valor de la tierra y la relación de las ciudades con otros Estados para tener cooperación internacional. Los recursos son débiles y el país no puede seguir entregando más competencias a nivel local cuando no se dan las herramientas necesarias.

SEMANA: Finalmente, ¿cuál será el llamado de país que harán los alcaldes desde la Asamblea General de Asocapitales?

A. S.: Los grandes proyectos de inversión e infraestructura suceden en las ciudades capitales. Gracias a las capitales tenemos un nivel de desempleo de un solo dígito en el país. Si no fuese por el esfuerzo de los alcaldes y el gasto público que están haciendo, muy seguramente no tendríamos los niveles económicos actuales del país. El manejo de las finanzas de las ciudades capitales está mejor que el manejo de las finanzas públicas del Gobierno nacional.