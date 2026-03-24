El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que las ciudades cuyos alcaldes no son cercanos al Gobierno nacional han sido “castigadas” por la difícil relación que han tenido con la Casa de Nariño.

“Los últimos dos años no han sido fáciles porque la relación con el Estado nacional no ha sido la mejor. Nos hemos sentido un tanto abandonados en el deseo de que nos acompañen en nuestro plan de desarrollo. El centralismo, que es un monstruo que se lleva por delante los anhelos de las regiones, es nuestro principal enemigo”, expresó Turbay.

Turbay hizo ese llamado desde la Asamblea General de Asocapitales que se desarrolla en Medellín, desde donde los mandatarios de las 32 ciudades capitales del país le entregarán al Gobierno nacional un catálogo de diez peticiones sobre la agenda nacional, entre los que se incluyen llamados sobre la seguridad urbana.

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“Es muy difícil para un alcalde de la ciudad capital tener que mendigar e implorar porque el apoyo del Estado nacional pueda llegar. No hay forma de mostrarnos trabajando en equipo, en contadas excepciones, con el Estado central, por lo queremos presentar una opción vía Congreso de entregar en justicia responsabilidades a los territorios”, expresó Turbay.

El alcalde de Cartagena pidió que se dé un cambio en el nivel de responsabilidades que tienen los territorios y la concentración de recursos entre lo local y lo nacional, buscando que las ciudades puedan tomar medidas sobre el desarrollo y el progreso de sus propios territorios.

“En estos últimos años la situación se ha agravado porque es muy poca la conversación con el Estado nacional. Eso dificulta aún más la tarea porque los cartageneros estamos haciendo los esfuerzos con nuestros propios recursos (...) Esto no es un tema de izquierda o derecha porque nosotros también trabajamos con los pobres y sentimos las dificultades de las personas. Entonces, como alcaldes que no estamos cercanos al Gobierno nacional, realmente hemos sido castigados”, expresó Turbay.

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El alcalde expresó que el Estado central solo regresa a Cartagena el 8 por ciento de los recursos que recauda en el distrito y reclamó que el Gobierno nacional asigne los fondos para financiar el proyecto del nuevo aeropuerto.