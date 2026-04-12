A cuatro meses de acabar su mandato, el presidente Gustavo Petro ha incumplido el 71% de sus promesas de gobierno, según informe

El 7 de agosto de 2026 el presidente Gustavo Petro terminará su mandato y se posesionará el próximo mandatario colombiano, que será elegido el 31 de mayo, primera vuelta presidencial, o el 21 de junio, si hay segunda vuelta.

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Y como Petro está en el ocaso de su gobierno, la representante a la Cámara, Luz Pastrana, le puso la lupa nuevamente al programa de gobierno Colombia mundial de la vida, que presentó el mandatario en 2022.

En febrero de 2025, la congresista hizo un análisis similar y concluyó que Petro no superaría el 40 por ciento de sus promesas al terminar su mandato.

Sin embargo, según el nuevo análisis no se llegó a esa cifra y el cumplimiento está en un 29 por ciento, es decir, un 71 por ciento de incumplimiento.

La congresista criticó duramente la forma en que el jefe de Estado ha liderado el país y el informe destapa los incumplimientos de Gustavo Petro durante su gobierno.

En total, Petro hizo 214 promesas, 152 no se han cumplido y 62 tienen cumplimiento y dentro de ellas, algunas parcialmente.

Luz Pastrana y Gustavo Petro Foto: SEMANA

Las principales promesas que no cumplió:

-Política de ascensos por meritocracia.

-Reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

-Reindustrialización del sector farmacéutico.

-Recuperación de todos los hospitales públicos.

-Todas las familias gozarán del mínimo vital de servicios públicos.

-Reducción de los costos de los servicios públicos.

-Reemplazar el parque automotor público por vehículos eléctricos.

-Garantizar el primer empleo.

-Modernización de economías campesinas a través de tecnología.

-Aumentar el espacio fiscal del país 5.5 puntos del PIB.

-Recuperar la navegabilidad de los ríos.

-Contratar a entrenadores profesionales de los mejores del mundo.

-Gran movilización alrededor del deporte.

-Reforma a la educación.

-Creación del Sistema Nacional de educación superior.

-Liberar de la deuda del ICETEX a todos los usuarios.

-Las mujeres ocuparán por lo menos el 50% de todos los cargos públicos.

-Funcionarios de alta experiencia, respetando la carrera administrativa.

-Desmilitarización de la vida social.

-Pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior o de Justicia.

-Desmonte del ESMAD.

-Reforma a la Procuraduría, Contraloría, la Registraduría y el CNE.

-Eliminación de la Comisión de Acusación.

-Democratización del latifundio improductivo.

-Creación del Ministerio de la Industria.

-Reforma tributaria.

-Obtención de un satélite.

El informe tiene corte al 10 de abril de 2026, por lo que difícilmente el presidente Petro podría cumplir las promesas consignadas en el programa de gobierno Colombia mundial de la vida.

“Todo eso él lo dejó reflejado en un programa de gobierno, que yo me imagino que esos 11 millones de ciudadanos no leyeron, porque si se hubiese leído, yo creo que no hubieran aplaudido semejantes reformas tan salidas de los cabellos y tan inconvenientes para el país”, dijo la congresista.

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El informe fue elaborado por temáticas y en cada una de ellas se incluyeron las promesas que hizo Gustavo Petro.

En el tema de seguridad y defensa hizo 16 promesas, de las cuales únicamente se cumplieron cuatro.

En temas de paz, justicia, corrupción e institucionalidad se hicieron 21 propuestas y ocho se cumplieron.

El presidente Petro llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, tras ser elegido con más de once millones de votos. Foto: GUILLERMO TORRES

En lo relacionado con la salud, uno de los que más preocupa a los colombianos por la crisis en el sistema, hay 17 promesas y únicamente se cumplieron dos que fueron: la telemedicina y la creación de un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios.

El documento también comprende capítulos de servicios básicos, vivienda y temas ambientales; propuestas económicas, financieras y tributarias; pensiones donde de seis promesas se cumplieron cuatro; conectividad; cultura y deporte; educación; género, entre otros.

“En el tema de la paz, cuando nos hablaba, por ejemplo, de cumplir el acuerdo final, avanzar en el diálogo con el ELN y someter a la justicia a los grupos multicrimen, pues vemos que no hay cumplimiento. También de la eliminación del servicio militar obligatorio. Sabemos que lo único que se logró fue que a partir de 2030 ya no sea obligatorio; sin embargo, a estas alturas y como promesa de campaña, pues no se va a cumplir en el periodo del Gobierno Petro”, reiteró la representante Pastrana.

El programa de gobierno Colombia mundial de la vida, que presentó el mandatario en 2022, quedó consignado en la Registraduría antes de las elecciones de ese año y cualquier ciudadano puede hacer la consulta de dicho documento.

Recientemente el presidente Gustavo Petro reconoció en el departamento de Córdoba que la ejecución de su gobierno ha sido baja y pidió a los diferentes sectores hacer las inversiones necesarias en lo que resta de su mandato.