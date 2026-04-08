El ‘mea culpa’ del presidente Gustavo Petro por la baja ejecución de su gobierno

El presidente Gustavo Petro estuvo en el departamento de Córdoba, donde el Gobierno entregó algunas obras para impulsar el desarrollo, de agua potable y para el deporte en esa región del país.

Desde allí, el mandatario hizo referencia a uno de los temas que más ha sido criticado del Ejecutivo: la ejecución presupuestal. Diferentes sectores políticos han advertido que el Gobierno Petro se ha rajado en esa materia a pesar de contar con los recursos para activar los sectores.

Durante su discurso, el mandatario reconoció que la ejecución no ha sido buena y que el tiempo se está agotando.

“El nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación y en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del gobierno. Nos quedan tres meses y no sabemos qué gobierno venga”, dijo Petro.

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Así mismo, dijo que lo que se debe hacer en este tiempo restante es gastar el presupuesto que se puede ejecutar, porque “lo que más hemos hecho es pagar la deuda interna y externa”.

En medio de su reconocimiento, planteó una solución para el tema de la ejecución y acabar con ese rezago. “Tenemos que poner varios millones, conseguidos de la emergencia económica para el desastre; eso cubre Córdoba, Sucre, el norte de Antioquia y ejecutar de inmediato”.

Agregó: “Vamos a ejecutarlos en esta zona y hemos dicho que Córdoba cambia si se ejecutan los recursos”.

El gobierno del presidente Gustavo Petro acabará el próximo 7 de agosto y por eso el mandatario asegura que la ejecución debe empezar de inmediato para cumplir con las metas que se ha propuesto el Ejecutivo.

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Antes de terminar el 2025, la Contraloría General emitió un comunicado en el que le hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, más precisamente al Ministerio de Hacienda, para que, en el proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación, adopte una “estrategia responsable, austera y equilibrada”.

“Para la Contraloría General la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable”, dice el comunicado de ese momento.

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El ente de control precisó que para este 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% en deuda ($100,4 billones) y 16,1% en inversión ($88,4 billones).

Varios partidos políticos han advertido que uno de los problemas del Gobierno Petro es la baja ejecución y que eso ha afectado a diferentes sectores productivos.