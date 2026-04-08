El ministro de Hacienda, Germán Ávila, está dispuesto a poner en el debate nacional el tema del Banco de la República y el papel que está jugando en la economía colombiana con la política monetaria que aplica, basada en votos de los integrantes de la junta directiva del Emisor, los que a su vez se basan en criterios técnicos que, sin embargo, son cuestionados desde el Ejecutivo.

Tal como lo anunció al retirarse de la reunión de la junta del Banco Central, a finales de marzo, ya están calentando motores para la realización del que mencionó como Gran foro económico sobre política monetaria. Así lo dijo en el escenario del Congreso de la República, donde fue citado a un debate sobre el Fome-Fondo de Mitigación de Emergencias.

Allí, además de las respuestas a los cuestionarios que le enviaron, para que desglosara la ejecución de dicho fondo, Ávila se refirió al tema que ya ha trascendido un par de semanas en el país: la tensión del Ejecutivo con el Banco de la República.

Fue así como, confirmó que el Gran Foro sobre política monetaria que realizará ya tiene fecha: el 21 de abril. También tiene lugar: el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y entre los convocados no solo estarán tocando puertas para traer voces de expertos locales y de colombianos de distintas actividades, sino que planean traer a varios de los duros de la economía mundial.

Las informaciones preliminares que entregó Ávila indican que invitarán a economistas como Thomas Piketty, el francés que es considerado como el Marx del Siglo XXI, autor del libro “El Capital en el Siglo XXI”, en el que hace revolucionarias propuestas sobre la riqueza y la pobreza.

Sesión de la comisión IV de Cámara de Representantes Foto: Congreso de la República / Transmisión Youtube

También estaría en la lista de convocados el premio Nobel de Economía, Josheph Stiglitz, quien plantea la política monetaria con un enfoque dirigido a promover el pleno empleo y la estabilidad financiera, en vez de obsesionarse solo con el control de la inflación.

De igual manera, sería convocada la ya famosa en Colombia Mariana Mazzucato, mencionada como asesora de Gustavo Petro y es partidaria de que el Estado actúe como inversor de riesgo, no solo como un regulador.

Joseph Stiglitz, premio nobel de economía. Vladimir Gerdo/TASS (Photo by Vladimir Gerdo\TASS via Getty Images) Foto: Vladimir Gerdo/TASS

De allí decidirá si vuelve o no la junta

Según confirmó el ministro Ávila, en el recinto del Congreso, el espacio para debatir sobre política monetaria debe servir para escuchar distintas voces y reflexiones sobre decisiones clave para la economía del país.

A juicio del funcionario, la de Colombia es la única banca central del mundo que “se atreve” a tomar una decisión como la que ha aplicado en lo que va de este año. “Aumentar en 200 puntos las tasas de interés en medio de una crisis, una guerra en Irán, una crisis climática, y solo con el criterio de la junta. No estamos de acuerdo”, manifestó.

Junta Directiva Banco de la República Foto: Banco de la República

En ese sentido, Ávila afirmó que el debate nacional que está anunciando será público y, además del conjunto de personalidades del mundo económico que empieza a anunciar, también contará con la voz de los actores de la vida productiva. “Lo que normalmente acontece es que se escuchan las voces a través de las encuestas del Banco de la República, de los representantes del sector financiero y del mercado de capitales, pero no las de los actores de la industria manufacturera o la producción agropecuaria”.

El ministro confirmó que, a la luz de la reflexión basada en el pensamiento económico que se exponga en el gran foro, “tomaremos la decisión con respecto a las reuniones próximas de la junta”.