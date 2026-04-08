La representante a la Cámara Saray Robayo renunció a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia encargada de emitir conceptos sobre las operaciones de endeudamiento externo de la Nación.

La congresista asegura que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se ha negado de manera reiterada a responder a las solicitudes de información que le hacen los legisladores, quienes son los encargados de hacer control político.

Robayo afirma que han pasado siete meses, desde septiembre de 2025, cuando los legisladores pidieron información detallada sobre las operaciones de crédito público que fueron sometidas a concepto favorable y ejecutadas por el Gobierno.

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“Esta información es fundamental para la toma de decisiones que beneficien al país y en nosotros recae la responsabilidad fiscal de la nación”, expresó la representante del Partido de la U.

La Comisión pidió información sobre las operaciones realizadas por el Ejecutivo para conocer el estado de la caja en dólares de la Nación y así garantizar el pago de la deuda externa. La representante asegura que esa solicitud no excedía su competencia; sin embargo, no ha habido respuesta a los requerimientos.

Incluso, se han realizado sesiones después de la última vez que la cartera entregó esos detalles, pero sin que en estas se informe sobre las operaciones que ha realizado el Estado en esta materia.

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“Son reiterados los errores procedimentales en los que ha incurrido el Ministerio de Hacienda durante el desarrollo de las sesiones de la Comisión, situaciones que he venido evidenciando y documentando, tanto de manera verbal como escrita en las sesiones ante las instancias correspondientes, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta satisfactoria”, expresó Robayo.

La salida de Robayo de la CICP se da en medio de una ruptura del Ministerio de Hacienda con el Banco de la República, después de que el ministro Ávila saliera de forma repentina del encuentro mensual de la Junta Directiva de esa institución.