Representante Saray Robayo pidió que las comisiones económicas del Congreso aprueben adición de $500 mil millones para el ICBF

La representante a la Cámara Saray Robayo, del Partido de la U, le pidió a las comisiones económicas de Cámara y Senado que puedan adelantar el debate restante de un proyecto que adicionaría 500.000 millones de pesos para el ICBF, para la atención de millones de menores de edad en el país.

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“Defender esta adición es defender la alimentación, el cuidado y la protección de los niños más vulnerables de Colombia. También es respaldar el trabajo de miles de madres comunitarias y agentes educativos”, afirmó Robayo.

Según destacó Robayo, con esta inyección de recursos se lograría atender a más de 1.600.000 menores de cinco años, 71.000 adolescentes en proceso de restablecimiento de sus derechos y 5.000 niños con alguna discapacidad.

La congresista alertó que si esto no es aprobado, se pondrían en riesgo estos recursos para los menores a partir de septiembre, lo que podría perjudicarlos.