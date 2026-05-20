Para Millonarios dejó un sabor agridulce el empate contra São Paulo (1-1), el pasado 19 de mayo, por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana. El juego se desarrolló en Morumbi, y aunque el embajador trajo un puntazo de oro a Colombia, pudo haberlo ganado.

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Dos acciones encaminaron, mayoritariamente, el empate en São Paulo. La primera, un error del portero de Millonarios, Diego Novoa, a quien se le escapó el balón y dejó colar el primer tanto del partido a favor del Tricolor Paulista.

¡AY ARQUERO! Luciano le pegó desde afuera del área, a Novoa se le escapó y San Pablo se pone en ventaja en Brasil.



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Ya sobre el cierre del compromiso, cuando el marcador iba 1-1, Rodrigo Contreras pateó a las nubes un penal a favor de Millonarios sentenciando así las tablas definitivas, para que cada uno sumara una unidad.

¡A LAS NUBES! Millonarios tuvo la chance de remontar el partido, pero Contreras falló el penal ante San Pablo.



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Diego Novoa: “Me duele el alma haberme equivocado”

“Siento mucho lo que pasó. Me duele en el alma haberme equivocado, no tengo como justificar esa jugada, en mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos duele mucho más”, afirmó Novoa.

Y añadió: “Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos, y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego. Por poco y nos llevamos la victoria”.

Diego Novoa pide perdón tras su error en el gol de São Paulo por Sudamericana. Foto: Instagram - @diegonovoau1

Rodrigo Contreras: “Las críticas y el enojo las acepto”

“El futbol te da y te quita. Ayer me tocó errar y acepto mi error, pero sé que Dios tiene algo lindo preparado. El martes más que nunca voy a dar todo por mi equipo. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño”, empezó escribiendo Rodrigo en su comunicado.

Y cerró con: “Las críticas y el enojo las acepto y hacen parte de esta profesión, pero de esto se sale adelante todos juntos. El martes más que nunca”.

El mensaje de Rodrigo Contreras tras fallar un penal a favor de Millonarios contra São Paulo. Foto: Instagram - @rodriicontreras

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Copa Sudamericana?

Millonarios cerrará su participación en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana, el próximo 26 de mayo, recibiendo en El Campín a O’Higgins.

Los embajadores están obligados a ganar para seguir con vida en el torneo.