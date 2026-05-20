Golazo de volea rompió el cero en la final de Europa League: Tielemans la tomó sin dejarla caer

Antes del cierre del primer tiempo, Aston Villa de Inglaterra se puso como ganador de la gran final de la Europa League ante Friburgo de Alemania.

Los dirigidos por Unai Emery se aprovecharon de la buena pegada de Youri Tielemans y Emiliano Buendía. El belga empalmó de volea un balón tras un centro preciso, mientras el argentino de zurda la clavó al ángulo derecho.

¡¡DEL LABORATORIO DE UNAI EMERY!! Jugada preparada TOP de Aston Villa y un GOLAZO de Youri Tielemans para el 1-0 vs. Friburgo. ¡EXCELENTE!



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¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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