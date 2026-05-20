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Golazo de volea rompió el cero en la final de Europa League: Tielemans la tomó sin dejarla caer

Antes del cierre del primer tiempo, dos goles pusieron a ganar a los ingleses frente al Friburgo. Emiliano Buendía fue el autor de la otra joya.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de mayo de 2026 a las 2:55 p. m.
Youri Tielemans, de Aston Villa, adelantó a los suyos en la final de Europa League
Youri Tielemans, de Aston Villa, adelantó a los suyos en la final de Europa League Foto: Captura a transmisión de ESPN y Getty Images

Antes del cierre del primer tiempo, Aston Villa de Inglaterra se puso como ganador de la gran final de la Europa League ante Friburgo de Alemania.

Los dirigidos por Unai Emery se aprovecharon de la buena pegada de Youri Tielemans y Emiliano Buendía. El belga empalmó de volea un balón tras un centro preciso, mientras el argentino de zurda la clavó al ángulo derecho.

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