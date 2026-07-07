Nuevo líder en el Tour de Francia: clasificación general con Tadej Pogačar perdiendo puestos

Tadej Pogačar perdió el liderato de la clasificación general en el Tour de Francia 2026. El corredor esloveno decidió tener un día tranquilo y permitió que la fuga sacara más de nueve minutos en la cabeza de carrera.

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Esa tregua la firmaron los demás favoritos, incluido Jonas Vingegaard, que se dedicó a seguirle la rueda a Pogačar y guardar fuerzas para lo que viene. Remco Evenepoel, Paul Seixas y Florian Lipowitz también perdieron puestos por cuenta de esta jornada atípica en el Tour.

Mientras tanto, en la parte frontal estaban Sean Quinn (EF Education) y Torstein Træen (Uno-X Mobility) como principales candidatos para tomar la camiseta amarilla.

Faltando 30 kilómetros para la meta, la diferencia entre la fuga y el lote principal estaba por encima de los 10 minutos. A pesar de ceder el liderato, Pogačar nunca apretó el acelerador y transitó arropado por sus compañeros del UAE Team Emirates.

Tadej Pogačar en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Torstein Træen es el nuevo líder

En vez de disminuir, la diferencia de los fugados fue creciendo mientras se acercaba la recta final y el protagonismo quedó en manos de los escapados.

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La victoria del día ni siquiera tuvo discusión. El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) sacó a relucir su potencia y consiguió la primera alegría para su equipo en esta edición del Tour.

Torstein Træen se quedó con el liderato de la clasificación general, seguido de cerca por Sean Quinn y Mathias Vacek. Este miércoles 8 de julio saldrá vestido de amarillo por primera vez en su carrera profesional, un logro que seguramente mantendrá intacto, teniendo en cuenta que la próxima etapa está diseñada para los sprinters.

Líderes del Tour

El corredor noruego venía con otros objetivos al Tour de Francia; sin embargo, se encontró con una opción ideal para arrebatarle el trono a Pogačar y disfrutar el frío de la cima por unos días.

La mayoría de los colombianos llegaron en el pelotón de favoritos y, aunque cedieron tiempo respecto al nuevo líder, siguen en la pelea con las ilusiones al rojo vivo.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 4)

1. Torstein Træen (Uno-X Mobility) - 13:02:46.

2. Sean Quinn (EF Education), a 28″.

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek), a 3′50″.

4. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 7′53″.

5. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 7′53″.

6. Ramses De Bruyne (Alpecin), a 8′06″.

7. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 8′16″.

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 8′17″.

9. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 8′20″.

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 8′41″.

…

22. Sergio Higuita (XDS Astana), a 11′16″.

27. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′08″.

29. Harold Tejada (XDS Astana), a 12′31″.

81. Einer Rubio (Movistar Team), a 38′30″.

117. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 1:11:14.