Clasificación general del Tour de Francia 2026: Egan Bernal y Harold Tejada suben posiciones

Este domingo, 5 de julio, se disputó la segunda etapa del Tour de Francia 2026. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantuvo el liderato de la clasificación general por encima de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Juan Ayuso (Lidl-Trek).

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Fueron 168.5 kilómetros de recorrido entre Tarragona y Barcelona con cuatro puertos de montaña categorizados. Teniendo en cuenta que el remate de la fracción tenía una leve inclinación hacia arriba, los favoritos del pelotón tomaron el protagonismo y seleccionaron a los escaladores.

Tres colombianos lograron mantenerse en la parte delantera. Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana) trabajaron a fondo para reacomodarse en la general.

Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Victoria para Isaac del Toro

UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike se repartieron el manejo del pelotón, un escenario que corresponde a las expectativas de la organización. Un poco más atrás estaba el Bora-Hansgrohe de Remco Evenepoel y el Decathlon de Paul Seixas, los otros dos candidatos a pelear por el podio.

Cuando se abrió el circuito por Barcelona, el principal reto era en el Côte du Château de Montjuïc. Ese puerto de tercera categoría debía ser superado en tres ocasiones consecutivas antes de coronar la línea de meta cerca al Estadio Olímpico Lluís Companys.

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Ese último paso por el puerto estuvo marcado por el arranconazo de Pogačar y la respuesta de Vingegaard, seguido por la respuesta de Richard Carapaz (EF Education) y Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Lo que pocos esperaban era el ataque del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), que arrasó en su debut como corredor del Tour de Francia y se quedó con la victoria ante los mejores del pelotón internacional.

El joven ciclista de 22 años sigue haciendo historia en el World Tour y recibió las felicitaciones de Pogačar, que fue segundo en Barcelona.

Egan Bernal llegó en un segundo grupo de perseguidores, pero escaló posiciones en la clasificación general y sigue dejando sensaciones positivas. El balance también fue positivo para Harold Tejada, líder del XDS Astana en este Tour.

Este lunes, 6 de julio, habrá una jornada de alta montaña en la que Vingegaard pondrá en juego su liderato y los colombianos podrían ser protagonistas en la lucha por la victoria.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 2)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 4:01:48

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 6″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 15″

4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 16″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 19″

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 42″

7. Romaine Grégoire (Groupama FDJ), a 44″

8. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 45″

9. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a 53″

10. Tom Pidcock (Q36.5 Pinarello), a 1′00″

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26. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3′01″

29. Harold Tejada (XDS Astana), a 3′37″

31. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 3′54″

128. Einer Rubio (Movistar Team), a 16′58″

142. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 17′38″