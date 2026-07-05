Ciclismo

El inesperado episodio que vivió Egan Bernal con Pogačar y Vingegaard: quedó grabado en cámara

La cuenta oficial del Tour de Francia publicó el video justo antes de iniciar la etapa 2 en Tarragona.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de julio de 2026 a las 8:28 a. m.
Egan Bernal sorprendió a todos los espectadores usando la camiseta verde.
Egan Bernal sorprendió a todos los espectadores usando la camiseta verde. Foto: Getty Images - @letour

Egan Bernal salió vestido con la camiseta verde del Tour de Francia por primera vez en su carrera profesional. El colombiano se la ganó en la contrarreloj por equipos de Barcelona y protagonizó uno de los momentos más inesperados de esta edición.

UAE Team Emirates - XRG team's Slovenian rider Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey and Team Visma - Lease a bike team's Danish rider Jonas Vingegaard wearing the best climber's polka dot (dotted) jersey cycle in the final ascent of La Plagne during the 19th stage of the 112th edition of the Tour de France cycling race, 93.1 km between Albertville and La Plagne, in the French Alps, on July 25, 2025. The 19th stage of the Tour de France was shorted from its initial 129.9 km route, bypassing the Col des Saisies where an outbreak of nodular dermatitis in a herd of cattle was discovered, prompting organizers to modify the race route. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
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PARIS, FRANCE - JULY 27: (L-R) Second classified, Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike and final overall winner, Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - XRG - Yellow leader jersey look on at podium during Tour de France Stage 21, last and final stage of the 112th Tour de France 2025, a 132.3 km stage from Mantes-La-Ville to Paris Champs-Elysees on July 27, 2025 in Paris, France. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images)
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Como es costumbre en el Tour, los cuatro portadores de las camisetas arrancaron por delante del pelotón en la etapa 2 y fue el momento perfecto para que Egan se saludara con Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El esloveno llegó al punto de partida luciendo la camiseta de la montaña y saludó al corredor zipaquireño con una sonrisa al verlo vestido de verde, algo que nadie se sospechaba antes de arrancar el Tour.

Egan, que se ha tomado este honor con buena actitud, también sonrió y contagió a Vingegaard que fue su espectador de lujo en el saludo con Pogačar.

¿Qué significa la camiseta verde de Egan Bernal?

La camiseta verde en el Tour de Francia distingue al ganador de la clasificación por puntos, que normalmente suele ser un esprinter o un clasicómano.

A diferencia del maillot amarillo, que se basa estrictamente en el tiempo acumulado, la verde se obtiene sumando puntos en metas específicas a lo largo de las 21 etapas.

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Los ciclistas pueden sumar en esta clasificación con los esprints intermedios o ganando etapas. Egan Bernal no ganó la contrarreloj por equipos, pero cruzó primero en el primer referencial y por eso le tocó vestir la camiseta verde.

“Es un maillot que jamás pensé que llevaría", dijo el colombiano tras recoger su premio en el podio. “Es una carrera especial, con este nuevo formato de contrarreloj por equipos, pero el equipo estuvo increíblemente fuerte y ofreció un gran rendimiento“, agregó.

La imagen de Egan Bernal vestido de verde fue impactante para los periodistas que cubren el Tour de Francia 2026. El colombiano difícilmente puede aspirar a dicha clasificación, pues su objetivo real serán las etapas de montaña y ser apoyo para su líder Thymen Arensman.

Netcompany Ineos estuvo a punto de ganar la primera etapa, pero el Visma-Lease a Bike terminó el recorrido con ocho segundos de ventaja gracias a un espectacular ataque final de Vingegaard.

“Claro que buscamos la victoria de etapa y no lo conseguimos, pero al mismo tiempo estamos en buena forma y hay un gran ambiente en el equipo. Vamos a darlo todo durante las próximas tres semanas. Vemos cada etapa como una oportunidad. Estamos aquí para disfrutar de la carrera y no tenemos nada que perder, así que lo daremos todo en cada etapa", dijo Egan.