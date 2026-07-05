El inesperado episodio que vivió Egan Bernal con Pogačar y Vingegaard: quedó grabado en cámara

Egan Bernal salió vestido con la camiseta verde del Tour de Francia por primera vez en su carrera profesional. El colombiano se la ganó en la contrarreloj por equipos de Barcelona y protagonizó uno de los momentos más inesperados de esta edición.

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Como es costumbre en el Tour, los cuatro portadores de las camisetas arrancaron por delante del pelotón en la etapa 2 y fue el momento perfecto para que Egan se saludara con Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El esloveno llegó al punto de partida luciendo la camiseta de la montaña y saludó al corredor zipaquireño con una sonrisa al verlo vestido de verde, algo que nadie se sospechaba antes de arrancar el Tour.

Egan, que se ha tomado este honor con buena actitud, también sonrió y contagió a Vingegaard que fue su espectador de lujo en el saludo con Pogačar.

¿Qué significa la camiseta verde de Egan Bernal?

La camiseta verde en el Tour de Francia distingue al ganador de la clasificación por puntos, que normalmente suele ser un esprinter o un clasicómano.

A diferencia del maillot amarillo, que se basa estrictamente en el tiempo acumulado, la verde se obtiene sumando puntos en metas específicas a lo largo de las 21 etapas.

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Los ciclistas pueden sumar en esta clasificación con los esprints intermedios o ganando etapas. Egan Bernal no ganó la contrarreloj por equipos, pero cruzó primero en el primer referencial y por eso le tocó vestir la camiseta verde.

“Es un maillot que jamás pensé que llevaría", dijo el colombiano tras recoger su premio en el podio. “Es una carrera especial, con este nuevo formato de contrarreloj por equipos, pero el equipo estuvo increíblemente fuerte y ofreció un gran rendimiento“, agregó.

La imagen de Egan Bernal vestido de verde fue impactante para los periodistas que cubren el Tour de Francia 2026. El colombiano difícilmente puede aspirar a dicha clasificación, pues su objetivo real serán las etapas de montaña y ser apoyo para su líder Thymen Arensman.

Netcompany Ineos estuvo a punto de ganar la primera etapa, pero el Visma-Lease a Bike terminó el recorrido con ocho segundos de ventaja gracias a un espectacular ataque final de Vingegaard.

“Claro que buscamos la victoria de etapa y no lo conseguimos, pero al mismo tiempo estamos en buena forma y hay un gran ambiente en el equipo. Vamos a darlo todo durante las próximas tres semanas. Vemos cada etapa como una oportunidad. Estamos aquí para disfrutar de la carrera y no tenemos nada que perder, así que lo daremos todo en cada etapa", dijo Egan.