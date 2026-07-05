Karol G rompe en llanto y preocupa a sus seguidores:“Lloré lo que no está escrito”

La reconocida cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, captó la atención de sus millones de seguidores la noche del sábado 4 de julio de 2026 al publicar un profundo y emotivo mensaje en sus historias de Instagram. La artista paisa, quien se encuentra a pocas semanas de dar inicio a su nueva gira de estadios, recurrió a sus redes para expresar un estado de alta sensibilidad y gratitud tras un período de introspección personal.

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De acuerdo con lo publicado en su cuenta oficial de Instagram a las 7:05 p. m., la intérprete de música urbana compartió una fotografía acompañada de un texto en el que describió haber aterrizado de un vuelo donde experimentó una fuerte descarga emocional. “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio”, manifestó la artista, detallando que en esta ocasión optó por mostrar en sus redes un sentimiento que catalogó como una mezcla de nostalgia, claridad y profunda liberación.

En el texto, Karol G aclaró que sus lágrimas no provenían de un estado de tristeza, sino de un proceso interiror en el cual diversas situaciones de su vida reciente cobraron sentido. La publicación conectó de inmediato con la promoción de su próximo recorrido internacional, denominado Viajando Por El Mundo Tropitour. “QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA SE NOS VA A SALIR EL CORA DE ORGULLO Y DEL AMOR CON TODO LO QUE LLEVAMOS MESES PREPARANDO PARA USTEDES”, escribió la cantante en letras mayúsculas, evidenciando el nivel de expectativa frente al proyecto.

La publicación concluyó con un agradecimiento directo a su comunidad por el respaldo incondicional brindado a lo largo de su trayectoria. “Todavía tengo un nudote en la garganta… hay lágrimas que nacen de la tristeza… y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena. Gracias por estar siempre SIEMPRE ahí aun sin saber qué pasa conmigo”, puntualizó.

Las declaraciones de la artista se producen en la antesala del arranque del Viajando Por El Mundo Tropitour, una ambiciosa gira por estadios que está programada para iniciar el próximo 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Se tiene previsto que el tour se extienda hasta julio de 2027, abarcando presentaciones en diversas ciudades de Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluyendo plazas de alta convocatoria como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Sevilla.

Karol G a través de sus redes sociales Foto: @Karolg

Debido a que la publicación de la cantante no ofreció detalles específicos sobre las vivencias personales a las que hacía referencia, en redes se generaron diversas líneas de interpretación por parte de los internautas, vinculando el mensaje con acontecimientos recientes.

El pasado 29 de junio, durante su aparición como invitada en el concierto de la cantante española Rosalía en la ciudad de Los Ángeles, Karol G participó en una dinámica del espectáculo denominada “el confesionario”. En dicho espacio, la colombiana relató una anécdota sobre una relación sentimental del pasado, en la cual su expareja evitaba celebrar sus aniversarios de nacimiento.

Según su testimonio, tras varios incidentes similares, la situación culminó en la sala de espera de un aeropuerto. “Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, explicó la artista al referirse a la decisión de finalizar dicho vínculo. Si bien en las redes sociales los usuarios vincularon el relato con figuras como Feid o Anuel AA, la cantante no mencionó nombres propios ni fechas exactas que confirmen la identidad de la persona aludida.

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Por otro lado, el pasado 28 de junio se difundió en la red social X una carta firmada por Giraldo y dirigida al presidente electo del país, Abelardo de la Espriella. En el documento, la intérprete expuso: “Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, instando al nuevo mandatario a ejercer una gobernanza inclusiva tras conocerse los resultados de la contienda electotal.

El pronunciamiento generó posturas divididas en el debate político nacional entre quienes cuestionaron sus opiniones civiles y quienes defendieron su derecho a la libre expresión como ciudadana colombiana.

Hasta el momento se desconocen los verdaderos motivos sobre el contenido de su reciente historia de Instagram, manteniendo el hecho como una manifestación personal y artística ligada a su preparación de cara al inicio de su gira mundial.