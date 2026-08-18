Grupo Niche, Karol G y la industria musical se unen por Colombia: van más de $3.300 millones recaudados tras el terremoto

El próximo domingo 23 de agosto de 2026, el escenario Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, será la sede de ‘Colombia: Voces por la Vida’, un concierto benéfico que busca recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas y la atención integral de las familias damnificadas por el sismo registrado en el país.

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De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió el pasado 10 de agosto con una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La entidad confirmó que se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrado en el territorio nacional en lo que va del siglo XXI, dejando severas afectaciones en la infraestructura del occidente colombiano, con especial impacto en comunidades vulnerables de Chocó y el Valle del Cauca.

Frente a la magnitud de la emergencia, la iniciativa ‘Voces por la Vida’ se estructuró como un modelo de recaudación de fondos integral. Según la organización del evento, los artistas participantes, promotores, productores, medios de comunicación, empresas patrocinadoras decidieron aportar su trabajo e infraestructura a costo cero. Esta medida garantiza que el 100% de los ingresos netos generados por boletería y donaciones directas se destine a la causa humanitaria.

Entre los agrupaciones emblemáticas destaca el Grupo Niche. La participación de la orquesta salsera adquiere un valor simbólico y territorial significativo: su fundador, el maestro Jairo Varela, era oriundo del Chocó, mientras que la ciudad de Cali —ampliamente afectada por el sismo— representa el epicentro histórico del desarrollo musical de la agrupación. Fuentes del Grupo Niche confirmaron que la totalidad de sus aportes contractuales será canalizada directamente al fondo de reconstrucción.

La nómina presencial en Bogotá incluirá una representación diversa de géneros musicales. Entre los nombres confirmados por la organización se encuentran:

Pop y Ballenato/Tropical: Andrés Cepeda, Fonseca, Greeicy, Manuel Medrano, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond.

Andrés Cepeda, Fonseca, Greeicy, Manuel Medrano, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond. Salsa y Sonido Urbano: Grupo Niche, ChocQuibTown, Beéle, Eladio Carrión, Nanpa Básico, Hamilton, Maisak y Juan Duque.

Grupo Niche, ChocQuibTown, Beéle, Eladio Carrión, Nanpa Básico, Hamilton, Maisak y Juan Duque. Invitados Internacionales y Escena Pop-Rock: Miguel Bosé, Pedro Capó, Draco Rosa, Galy Galiano, Bonka y Timo.

Por su parte, la cantante paisa Karol G participará de manera remota mediante una transmisión especial en formato livestream, vinculando a su vez la capacidad operativa y recursos de su organización benéfica, la Fundación Con Cora.

La boletería del evento se gestiona a través de la plataforma Ticketmaster Colombia, con aportes que inician desde los $100.000 COP.

La organización dispuso dos modalidades de apoyo: la adquisición de entradas para asistir presencialmente al concierto en Vive Claro Distrito Cultural o la realización de donaciones puras, es decir, sin asistencia al recinto, opción habilitada tanto para locales como para la comunidad internacional.

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Según cifras parciales entregadas por los organizadores, la suma de aportes institucionales, preventas y donaciones de marcas aliadas supera los $3.300 millones de pesos colombianos.

La totalidad de los recursos será administrada y ejecutada por Presentes Corporación, entidad encargada del plan de reconstrucción física de viviendas y el acompañamiento social en las zonas impactadas, bajo la supervisión de un comité de seguimiento independiente.