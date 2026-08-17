El emotivo reencuentro de Sofía, la niña de 3 años, rescatada tras el terremoto en Cali, con el bombero que la puso a salvo

Días después del colapso del edificio Ariguaní en Cali, producto del sismo de magnitud 7,4 registrado en el departamento del Chocó, la pequeña Sofía, de 3 años, volvió a ver a Germán Duque, el bombero que participó en su extracción tras permanecer más de seis horas bajo la estructura. El reencuentro, gestionado por medios de comunicación locales, visibilizó la labor de los organismos de socorro en la capital del Valle del Cauca y el avance en la recuperación de los sobrevivientes.

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El movimiento telúrico ocurrió con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, según los reportes técnicos emitidos por el Servicio Geológico Colombiano. La sacudida causó afectaciones en distintos puntos del surooccidente del país, teniendo en Cali uno de sus epicentros urbanos con mayor atención de emergencias.

En el barrio El Refugio, la edificación residencial Ariguaní sufrió un colapso que dejó a varios residentes atrapados. Entre los afectados se encontraban Sofía y su madre, Estefanía Echavarría. Ante la gravedad de la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cali acudieron al lugar para iniciar las maniobras de búsqueda e intervención técnica en medio de los escombros inestables.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el bombero Germán Duque a Noticias Caracol, su ingreso a la zona afectada se produjo durante el turno de relevo del personal de socorro. Al avanzar por los espacios reducidos del inmueble, ubicó primero a Estefanía Echavarría y, metros más adelante, detectó la presencia de la menor.

La niña se encontraba en un espacio confinado y presentaba parte del rostro cubierto por restos de material. Duque explicó que el contacto inicial fue clave para verificar su estado de conciencia: al tocarle la cara, la menor comenzó a llorar y le sujetó la mano. Conforme a los protocolos de atención en estructuras colapsadas, el rescatista procedió a despejar con cuidado el área del rostro para garantizar su respiración, asegurándole que la sacaría del lugar.

Una vez generado el espacio suficiente, la sujetó por el torso para retirarla del punto crítico. Según el testimonio del socorrista, durante el procedimiento de salida la pequeña llevaba un fragmento de concreto en una mano mientras mantenía la otra agarrada del uniforme del bombero. Posteriormente, Sofía fue entregada al personal paramédico para su traslado en ambulancia.

Tras poner a salvo a la niña, las labores del equipo de socorro continuaron en el punto donde permanecía Estefanía Echavarría, quien presentaba dificultades respiratorias debido a la presión del material acumulado.

El bombero Duque detalló que se le suministró oxígeno suplementario en el sitio y se adelantaron labores de remoción controlada de escombros para completar su liberación. Echavarría fue trasladada a un centro médico de la ciudad, donde posteriormente ingresó a la unidad de cuidados intensivos para su manejo y recuperación.

Sobre el desarrollo del operativo, el rescatista enfatizó que la extracción de ambas sobrevivientes no respondió a una acción aislada: “Este trabajo no es solo mío”, declaró, haciendo referencia a la labor conjunta de las distintas unidades de emergencia que intervinieron en la zona cero.

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El posterior encuentro entre el socorrista y la familia de la menor permitió dar seguimiento a la evolución de la niña tras el terremoto. Según explicó Duque, las dinámicas de los cuerpos de socorro raras veces permiten conocer el estado posterior de las personas atendidas durante una crisis.

“Uno rescata y uno sabe que hizo un buen trabajo, pero la mayoría de veces no sabe qué pasa después”, afirmó el bombero. En esta ocasión, pudo volver a encontrarse con Sofía, darse un abrazo entre ambos y comprobar personalmente que la niña avanzaba en su recuperación junto a su familia.