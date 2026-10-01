Artista perdió parte del cráneo por accidente en reconocido Circo; familia asegura que nunca lo ayudaron: “Le destruyeron la vida”

Juan Lillani llevaba años dedicado al mundo del circo antes del accidente que terminó con su carrera en las acrobacias. Su historia fue contada en Vamos Pa’ Eso, podcast del abogado penalista Juan José Castro, donde estuvo acompañado por su hermana Lady.

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Según el relato, el artista comenzó desde muy joven y, a los 18 años, salió de Colombia para trabajar en Ecuador. Después recorrió países como Israel, Francia, Países Bajos, Alemania y Rusia.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió cuando fue invitado al Festival Internacional de Circo de Montecarlo, en Mónaco. Allí, según relató, conoció a integrantes de la familia Gasca. Tiempo después regresó a Colombia y comenzó a trabajar con ellos.

El accidente que cambió su vida

Según su testimonio, cuando tenía aproximadamente 23 años, Juan se encontraba en Villavicencio ensayando un acto de péndulo y practicaba un salto mortal hacia adelante cuando la maniobra salió mal.

“Fallé el salto y recibí el golpe”, contó Lillani. El artista aseguró que impactó su cabeza contra una estructura metálica y perdió el conocimiento.

Durante el procedimiento le retiraron una parte del cráneo. Foto: Screenshot Vamos Pa' Eso

Su hermana relató que el golpe le provocó múltiples fracturas en el cráneo y obligó a los médicos a practicarle una cirugía de urgencia. Juan permaneció cerca de 20 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante el procedimiento le retiraron una parte del cráneo, que fue conservada temporalmente en su abdomen con la intención de reimplantarla. Sin embargo, de acuerdo con Lady, cuando llegó el momento de hacerlo el hueso ya no podía utilizarse, por lo que terminó siendo reemplazado por una malla de titanio.

El accidente también le habría dejado problemas de memoria y restricciones que le impidieron regresar a las acrobacias de alto riesgo.

Practicaba un salto mortal hacia adelante cuando la maniobra salió mal. Foto: Screenshot Vamos Pa' Eso

“Prácticamente a él le destruyeron la vida”

La familia asegura que, tras lo ocurrido, Juan nunca recibió de los Hermanos Gasca el apoyo que esperaban frente a las consecuencias del accidente. Lady afirmó además que posteriormente descubrieron que presuntamente no estaba afiliado a salud ni a riesgos laborales en el momento del hecho.

La familia decidió acudir a la justicia y, según explicó durante el podcast, actualmente está a la espera de una tercera audiencia dentro del proceso.

“Nosotros queremos que le respondan a él, porque prácticamente a él le destruyeron la vida, le acabaron los sueños, todo”, aseguró Lady.

La hermana de Juan afirmó además que durante una de las audiencias la contraparte habría negado conocer al artista y que hubiera trabajado con ellos.

“Decían no conocer a Lillani y que Lillani nunca trabajó con ellos”, señaló. La familia sostiene que cuenta con videos y otros elementos con los que busca acreditar su versión y la relación que existió antes del accidente.

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Durante el episodio, el abogado penalista Castro explicó que será la justicia la encargada de establecer las eventuales responsabilidades frente a lo sucedido. Los señalamientos sobre la falta de apoyo y las condiciones laborales corresponden a la versión entregada por Juan y su familia en el podcast.

Actualmente, Lillani es padre, se mantiene alejado de las acrobacias y emprendió un negocio mientras intenta reconstruir su vida. “Quiero continuar con mi vida. Quiero encontrar la felicidad”, expresó.

Semana trató de comunicarse con el Circo Hermanos Gasca por medio de sus redes sociales y sigue a la espera de una comunicación oficial.