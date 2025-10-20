Suscribirse

Juan Cebolla confirmó su ruptura con Alejandra Serje; video dejó en evidencia la verdad

El artista se sinceró frente a sus seguidores y expuso cómo se encuentra tras la decisión.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 2:28 a. m.
Por medio de sus redes sociales, el mexicano confirmó su distanciamiento de la presentadora.
Por medio de sus redes sociales, el mexicano confirmó su distanciamiento de la presentadora. | Foto: Instagram @juan_cebolla - @alejandraserjea / Montaje: Semana

Desde hace más de un año, Juan Cebolla, uno de los integrantes del Circo de los Hermanos Gasca y Alejandra Serje, presentadora de programas de entretenimiento como Mañana Express, La Corona TV y Lo Se Todo, confirmaron su relación y se mostraron emocionados al tener la oportunidad de compartir los momentos más importantes de sus vidas.

Sin embargo, hace algunas semanas, sus más fieles admiradores habían venido rumorando sobre una posible ruptura, pues dejaron de mostrarse en redes sociales y estuvieron asistiendo a distintos eventos en compañía de sus amigos.

Alejandra Serje se despide de Mañana Express Instagram @alejandraserjea
Alejandra Serje es una de las presentadoras más queridas de Colombia. | Foto: Instagram @alejandraserjea

Es por esto que, en medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Juan Cebolla respondió a las dudas de sus seguidores y aclaró qué pasó con Alejandra.

“Como ustedes son mis seguidores, se merecen saber la verdad. Me han preguntado mucho, se ha dicho mucho y quiero decirles con toda la honestidad del mundo que sí, estoy soltero”, afirmó.

Contexto: Alejandra Serje se fue en contra del Gordo Ariel y reveló por qué salió de ‘La Corona TV’

El artista circense dio a entender que fue él quien tomó la decisión de establecer distancia con la presentadora y aunque no reveló las causas de su separación, dejó en claro que se encuentra bien tras lo ocurrido.

“Tomé la decisión de terminar mi relación. Quiero que sepan que estoy tranquilo, estoy feliz, estoy en paz, físicamente y emocionalmente, estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y de mi vida”, afirmó.

Por otro lado, habló de su carrera profesional, ya que después de varios años de esfuerzo como trapecista, acróbata y cantante en el circo mexicano, estaría a punto de cumplir un importante logro a nivel laboral.

“Se avecina un sueño que para mí lo es todo, llevo desde chiquito soñando con esto. Estoy muy enfocado y me estoy preparando mucho porque es ahorita en enero, entonces eso es lo más importante, estoy feliz, estoy en paz, estoy tranquilo (...) Por último, no es estar solo, es estar en paz, estar con Dios y ser exclusivo”, dijo frente a sus 1.2 millones de seguidores.

Contexto: Alejandra Serje destapó detalles del fuerte accidente automovilístico que sufrió: “Vi la luz”

En la sección de los comentarios, algunos de sus admiradores salieron a opinar del tema y compartieron distintos puntos de vista.

“Alejandra es una mujer muy talentosa y empoderada. Al escuchar a Juan Cebolla considero que ella es demasiado para él”; “¿Quiere decir que antes no estaba en paz? jajaja"; “Era evidente la relación tan tóxica que tenían”; “Nunca los vi como pareja jaja”; “Alejandra, literalmente, le hizo el favor” y “Ella era mucha mujer para él, que se dé por bien servido”; son algunas de las palabras que se leen.

Circo de los Hermanos GascaPresentadora de televisiónRuptura amorosa

