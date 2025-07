Alejandra Serje se fue en contra del Gordo Ariel y reveló por qué salió de ‘La Corona TV’

El pasado 1 de julio, Lo Sé Todo, el programa de entretenimiento que fue cancelado en 2024 por el Canal 1, regresó a las pantallas bajo la conducción de Alejandra Serje y Oswaldo Martínez. Aunque muchos se alegraron con la noticia, otros comenzaron a especular sobre una posible mala relación entre estos presentadores y Ariel Osorio, quien fue la imagen principal de la producción durante más de seis años.

Estos rumores se intensificaron luego de que ‘El Gordito’ apareciera en varios medios de comunicación para hablar al respecto y confesara que se sintió traicionado por algunas personas que trabajaron a su lado, pues, desde su perspectiva, lo habrían abandonado en un momento clave para su proyecto La Corona TV, el programa con el que regresó a la televisión nacional.

La presentadora ha participado en proyectos como Mañana Express, La Corona TV y Lo Sé Todoo. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Alejandra Serje respondió a los señalamientos de Ariel Osorio

En una reciente entrevista con Olímpica Stereo, Alejandra rompió el silencio sobre la situación y reveló cómo ocurrieron los hechos.

“Primero que todo, quiero iniciar hablando de esto de una manera muy respetuosa, diciendo que yo al Gordo Ariel lo respeto mucho, le tengo un gran aprecio, es un gran maestro en mi vida. Cuando a nosotros nos dieron por terminado el contrato en Lo Sé Todo fue una sorpresa grandísima para todos, nos afectó demasiado, no nos lo esperábamos y emocionalmente nos impactó mucho”, afirmó.

El periodista creó La Corona TV cuando se anunció la cancelación de Lo Sé Todo. | Foto: Instagram @arielosorio1

Según mencionó, algunas semanas después de que el proyecto llegara a su fin, Ariel y Alejandra se reunieron con el objetivo de establecer una nueva relación laboral en La Corona TV, el programa que el comunicador social dirige y presenta actualmente, por lo que acordaron las condiciones de trabajo.

“Yo desde el inicio le dije que iba a apostarle seis meses al proyecto a ver qué pasaba. A esto me refiero a que yo lo estaba apoyando en cuerpo, alma y corazón. Hicimos un comercial de expectativa, hicimos fotos, yo encabecé todo eso y él lo sabe”.

Manifestó además que, durante más de un semestre, hizo parte del programa y puso todo su empeño en sacarlo adelante y desempeñar su trabajo de la mejor forma. No obstante, el dinero no le alcanzaba para cubrir todas sus responsabilidades.

“Yo tengo tres hijos, yo tengo que mantener un hogar. Yo soy cabeza de hogar”, afirmó.

La razón por la que Alejandra Serje decidió compartir su versión

La famosa presentadora reveló que todo lo ocurrido le generó una gran preocupación, pues su imagen estaba siendo afectada. Sin embargo, no quería exponer temas privados.

“Tuve que ver en varios medios de comunicación, los señalamientos tan fuertes que se hacían hacia mi persona y yo decía que no lo podía creer. Aquí la palabra ‘desagradecida’ no cabe en ningún lado, tú no te quedas seis meses por amor al arte, y yo me quedé siete”.

Dejó saber que la situación llegó a afectarla profundamente, pues afirmó que no se sentía cómoda teniendo que dar declaraciones sobre quien fue su compañero y amigo durante varios años.

“Ustedes a mí nunca me han visto hablando mal de alguien (...) Me dolió bastante ver una entrevista en la que Ariel se refiere a mí y dice que y no le dije nada (...) Yo me senté con él y le dije que no me estaban dando los números porque yo vivo en Chía, consumo gasolina todos los días, le meto 100 kilómetros diarios a mi camioneta y tengo tres hijos que alimentar”.

Afirmó frente a los micrófonos que, en el momento en el que tomó la decisión de dejar La Corona TV, no tenía conocimiento de que Lo Sé Todo estaría de regreso.

“Yo me quedo sin trabajo, ahí es cuando recibo la llamada de uno de los presidentes del canal y hago una llamada políticamente correcta con Ariel (...) él me dice que a él no lo llamaron y yo le dije que a mí sí me llamaron, que yo estaba sin trabajo y que iba a aceptar”.

Los presentadores han trabajado juntos en Lo Sé Todo y La Corona TV. | Foto: Archivo Ariel Osorio

Para finalizar, Alejandra confesó que, después de esa conversación, tuvo la sensación de haber quedado en buenos términos con Ariel, por lo que le sorprendió escuchar las palabras con las que llegó a referirse a ella.