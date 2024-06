Alejandra Serje denunció ser víctima de acoso en redes sociales; delató al hombre y aseguró encontrarlo

Alejandra Serje denuncia que es víctima de acoso en sus redes sociales

La modelo y presentadora mencionó que aunque esta situación se ha vuelto muy frecuente, no deja de ser incómoda para las mujeres y menos para ella que es la que en esta oportunidad lo está viviendo.

El hombre en cuestión no solamente ha intentado contactar a la presentadora a través de mensajes, sino también lo ha hecho por llamadas y múltiples plataformas sociales. Ante esto, la presentadora aseguró que va a conseguir la dirección IP de donde vendrían estos mensajes para tomar acciones legales, pues viene aguantando hace mucho tiempo y ya no puede más: “Voy a dar con la dirección IP de la persona que me está escribiendo esto todos los días”, mencionó.