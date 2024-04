Presentadora Alejandra Serje tuvo que ausentarse de emergencia de ‘Lo sé todo’; salió directo a cirugía

¿Por qué Alejandra Serje no apareció en ‘Lo sé todo’?

La bogotana apareció en sus redes sociales explicando a sus seguidores que la razón por la que no apareció en el programa fue porque tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de último momento por una protuberancia de grasa que le salió en la espalda y que la aquejaba desde hace un mes.

Serje aseguró que tomó la decisión d e ir al médico debido a que ya el dolor que sentía había aumentado y ya no era tan fácil de calmar.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud por el apoyo y las manifestaciones de amor que he recibido desde que les conté que no atravesaba un buen momento de salud. A través de este video les explico por qué me tuvieron que intervenir quirúrgicamente de emergencia”, dijo Alejandra en su cuenta oficial de Instagram.