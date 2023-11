Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo’, anunció su retiro del programa Lo Sé Todo; ¿por qué?

“Me veo en la triste, pero necesaria situación de retirarme del programa. Tengo una problema de salud que me hace vivir sin poder expresar una de las emociones más importantes del ser humano, no puedo llorar”, dijo.

“Vamos a realizar una rinoplastia funcional con un componente estético, a Ariel se le realiza una rinoplastia secundaria, la que no fue estéticamente satisfactoria y que después de muchos años desea mejorar”, explicó el doctor.

¿Quién es Ariel Osorio?

Pocos años después decidió estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia, lugar en el que poco a poco empezó a construir su camino, aunque siempre ha dejado en claro que nunca ha olvidado sus raíces. “En mi tierra no me sale mucho trabajo, pero eso sí, me siento orgullosamente tolimense”, repite en varias oportunidades.