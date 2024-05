La Fiscalía destapa las pruebas, evidencias y declaraciones en contra el expresidente Álvaro Uribe. Este viernes arranca el juicio

Álvaro Uribe asegura que no conoce a Juan Carlos Sierra, alias El Tuso: “le ofrecieron beneficios para que me acusara”

Inmediatamente, se muestra un aparte de la declaración de El Tuso en SEMANA TV en la que sostiene: “yo nunca tuve relación con Álvaro Uribe, no me he tomado un tinto con él”, más adelante cuenta que tuvo una visita del que es ahora el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue magistrado auxiliar cuando investigaba la parapolítica el 7 de junio de 2010, en compañía del abogado Rodrigo Aldana, quien está preso, “donde me traían una razón sobre lo que estaba haciendo la comisión que me había visitado a mí en 2009 sobre el asilo a mi familia en Suiza o Francia”.