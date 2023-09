“Ya no vale la pena ver ese programa”: Seguidores de Lo Sé Todo no perdonan la estrategia realizada con Nanis Ochoa

Sin embargo, al día siguiente un comunicado oficial publicado en la página del Canal 1 reveló que toda la situación se trató de una estrategia de marketing: ““El momento en que Nanis Ochoa se retiró del set del programa de farándula, desató ayer una polémica nacional. Sin embargo, detrás de esto no hubo un caso de acoso, sino una estrategia de marketing que se salió de control (...) “ El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín”.

Las críticas en redes sociales no paran

“No los veamos para que respeten”, “No sé, pero desde que hicieron lo de Nanis, ese engaño, no me gustó ese programa”, “Si antes nadie miraba ese programa, ahora peor”, “Ni judas se atrevió a tanto” y “Dejen de seguirlos por ese show que hicieron”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram han dejado en la publicación.

Adicionalmente mencionaron: “Que pesar, pero perdió mucha credibilidad, muy ridículas las mentiras que nos hicieron creer”, “El programa no era bueno y ahora no es nada”, “Que nadie los vea por atrevidos”, “Ay no, esa Nanis Ochoa, que pereza, ni tiene dignidad, amor propio, verla ya me causa fastidio”, “Debe estar muy mal económicamente Nanis para permitir que le hagan lo que le hicieron y seguir como si nada. Tenga dignidad. quiérase un poquito”, “Que payasada la de esos tres, una haciéndose la digna, el otro quedó como verdugo y la otra pidiendo disculpas, en serio se pasan” y “Ya no vale la pena ver ese programa, gas, era fiel admiradora pero le cogí fastidio porque jugaron con las emociones de los televidentes, y uno ya no sabe si las noticias que dan son verdadera o falsas”.