Las primeras palabras de los presentadores de ‘Lo Sé Todo’ después de la polémica con Nanis Ochoa

Elianis aclara la situación de Ariel Osorio

La presentadora de 35 años se refirió a la situación que se vivió en la tarde del miércoles 6 de septiembre: “Ayer tuvimos una situación que hoy queremos aclarar en su totalidad, pero, antes de eso, es muy importante que hablemos de nuestro compañero Ariel Osorio... A modo personal, y con toda la certeza del mundo, quiero decirles que nunca hemos tenido un solo impase misógino ni de acoso laboral ni nada que se le parezca con Ariel Osorio, todo lo contrario, no solamente ha sido un apoyo para mí, sino para todas las compañeras que han pasado por este set”.

Nanis Ochoa habla de la estrategia de ‘marketing’

Por otro lado, Nanis Ochoa, quien fue protagonista de todo el espectáculo, se pronunció frente a los hechos afirmando: “Yo soy actriz... Estuvimos haciendo un video desde hace un año con Danny Marín y con Luisa Fernanda W. Esta escena fue parte de ese video, donde se tomó esta foto, y quisimos hacer una expectativa, gracias a que ‘El Gordito’ es muy histriónico y actuamos muy bien; pero se fue por otro lado que no queríamos. Nuestra intención era generar una expectativa con ese gran video.

“En ningún momento he sentido ni acoso laboral, ni maltrato por parte de mi Gordo, que lo conozco hace muchísimos años y que incluso, él fue una de las personas que me apoyó para entrar a este programa, me ayudó, sacó de su tiempo para ayudarme a preparar este casting, fue uno de los más firmes para que pudiera estar en esta familia de Lo Sé Todo”, mencionó la actriz en medio de la transmisión.