“Los animales no traicionan”: Nanis Ochoa habría enviado indirecta a Ariel Osorio tras su renuncia en vivo a ‘Lo Sé Todo’

En la emisión del miércoles 6 de septiembre del 2023, se vivió un acalorado evento en el set de Lo Sé Todo, uno de programas de entretenimiento y farándula más importantes del país, pues en medio de su transmisión, se publicó lo que sería una aparente infidelidad por parte de Nanis Ochoa, la nueva presentadora del show, hacia el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete.

“Hemos venido, o bueno, yo he venido porque mis compañeras no tienen conocimiento de este material que ha llegado a Lo Sé Todo, y que solamente yo tengo información exclusiva de unas imágenes que involucran a un par de famosos, en evidentemente, un apasionado beso... Le he pedido a la producción que lo ponga borroso para generar expectativa hasta este punto... He pedido que Elianis salga de esta sección en este momento y me deje a solas con Nanis Ochoa”, fue la extensa introducción que el presentador Ariel Osorio dio sobre el tema.

Nanis Ochoa renuncia en vivo Captura de pantalla video publimetrocol | Foto: Instagram @publimetrocol

Posteriormente, y luego de mostrar una gran incomodidad ante la imagen proyectada en televisión nacional, Nanis Ochoa rompió y silencio y aclaró: “Mira Gordito, yo te quiero decir que a mi contrataron para presentar, entonces me parece injusto. Vean, esa foto es mía, obviamente la voy a reconocer”, mencionó la nueva host del programa, en medio de una notable preocupación, luego de ver su fotografía con el cantante de merengue Danny Marín.

Esta situación se viralizó rápidamente por medio de las redes sociales, causando el rechazo de miles de cibernautas que mostraron su desacuerdo ante la manera en la que Ariel Osorio manejó el asunto, teniendo un cuenta que Nanis Ochoa es su compañera de trabajo, muchos consideran que no fue la manera correcta de abordar el tema.

Nanis Ochoa renunció a su puesto en Lo sé todo cuando Ariel Osorio presentó en vivo una imagen de ella con Danny Marín. Fotos: Instagram @nanis8a - @arielosorio1 - @dannymaring. | Foto: Fotos: Instagram @nanis8a - @arielosorio1 - @dannymaring.

“Yo la verdad me siento irrespetada, yo me siento expuesta, yo me siento muy mal porque eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros, que yo entré a trabajar con ustedes. Yo vine acá a trabajar y ustedes me hacen esto ¿por qué no hablaron conmigo antes a ver si yo quería que me expusieran de esta manera?”, dijo seriamente la esposa de Juan Pablo Navarrete.

Finalmente, Nanis decidió abandonar el set de Lo Sé Todo, no sin antes afirmar que no estaba interesada en trabajar de esa forma en el programa de chismes del Canal 1: “A mi la verdad no me interesa trabajar entonces así, si cada ocho días me están exponiendo con algo más, yo soy un ser humano... no me interesa”.

La indirecta que Nanis Ochoa le habría enviado a Ariel Osorio

Luego de algunas horas de la mediática situación ocurrida en el set de Lo Sé Todo, y de que Nanis Ochoa aparentemente, haya renunciado en medio de la señal en vivo del Canal 1, la mencionada presentadora decidió publicar algunas historias en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de un millón de seguidores, realizando algunos patrocinios y compartiendo tiempo con su pequeña hija.

En una de estas, según muchos cibernautas, la presentadora quien fue sorprendida con una fotografía de aparente infidelidad, le habría enviado una fuerte indirecta a Ariel Osorio, pues él fue el encargado de ‘hacerle la encerrona’ y publicar detalles de su vida privada al aire.

El Gordo Ariel ha recibido fuertes críticas por el trato que le dio a la modelo Nanis Ochoa. | Foto: Instagram: @arielosorio1

“Los animalitos si son fieles y leales ¿cierto mi amor? son amorosos, no nos hacen daño”, mencionó mientras consentía un pequeño conejo propiedad de su hija, la cual es fruto de su amor con el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete.