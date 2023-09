Imitador de Vicente Fernández emocionó y conmovió al jurado del programa Yo me Llamo, al hablar de su parálisis facial

No obstante, luego de los análisis hechos por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno sobre algunos errores que tuvo durante su presentación, el artista decidió confesar que hace poco tiempo tuvo complicaciones médicas que no lo han dejado desarrollar su talento de la forma en la que esperaba, pues sufrió una parálisis facial.

“Primero que todo muchas gracias por esta gran oportunidad, tienen toda la razón, s iento que faltó, y creo que es debido a que precisamente hace cuatro días me dio una parálisis facial, y bueno, eso ha hecho que se me dificulte un poco la vocalización, pero bueno, aquí estoy dando lo mejor de mí para ustedes y para todo este bello público que nos acompaña esta noche”, mencionó el imitador.

“Me duele, no saben cuánto”: así fue la inesperada renuncia de imitadora de ‘Yo me llamo’

Habló nuevamente de su parálisis facial

Yo me llamo Vicente Fernández preocupó al jurado de Yo me llamo, al revelar que sufrió una parálisis facial | Foto: Captura Caracol Televisión

“De verdad que son muchas emociones porque ha sido muy difícil, no saben cuando, y es verdad, se me pierde el color de la voz en los altos porque me es difícil aún un poco mover mis labios y no puedo expresar al cien porciento lo que tengo aquí en mi corazón, pero aquí estoy dando lo mejor de mí para ustedes, con mucho respeto y con mucho cariño”, añadió entre lágrimas y profunda tristeza el imitador de Vicente Fernández.