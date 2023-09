Amparo Grisales se enfureció con la inteligencia artificial de Yo me llamo: ¿qué le disgustó?

No obstante, a pesar de que la mayoría de participantes tuvo un buen desempeño en el escenario y no recibieron mala retroalimentación por parte de Amparo, César y Pipe ; los jurados se vieron en la obligación de seleccionar a los tres imitadores que más errores cometieron durante la velada.

Amparo Grisales y su disgusto con la inteligencia artificial

Amparo Grisales no estuvo de acuerdo con la decisión tomada por la inteligencia artificial | Foto: Fotograma, 48:40, Capítulo 25: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Sin embargo, esta decisión no contó con el respaldo de Amparo Grisales, quien, por el contrario, mostró su descontento ante lo sucedido. “No, no... la inteligencia artificial está desconectada. Me parece que está errada la inteligencia artificial, me parece que está bien artificial. O sea, le falló el oído, los cables, los códigos, los algoritmos y todo lo demás. Qué pena con “doña sinforosa” pero no me gusto”, mencionó la ‘diva de la televisión colombiana’ causando risa entre los asistentes.