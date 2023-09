Amparo Grisales encendió las redes: respaldó a un hombre que se defendió a puños de una mujer, “estuvo bien.. ella lo provocó”; la actriz atacó al “bendito feminismo”

Un video que está circulando en redes sociales generó una aireada y polémica respuesta de Amparo Grisales. En este, se ve como una joven, a la salida de una práctica deportiva ataca a otro jugador. Este, de inmediato, responde violentamente y le manda un puñetazo. De inmediato comienza una dura pelea entre ambos, que parece digna de una clase de karate.

El joven no tiene contemplación con su compañera y le manda golpes muy duros que ella responde y esquiva. Ante una pregunta de una usuaria en internet, Grisales contesta: “Así están las cosas ! Con el bendito FEMINISMO… los hombres tienen miedo y las mujeres se creen intocables …!!”.

Su reflexión no termina ahí: “la agresividad de los humanos, sin importar el género, es algo con lo que se debe lidiar a diario!!! Qué el chico se defendiera me parece que estuvo bien!!! Ella lo provocó y él se defendió a su mismo nivel…! Menos mal no fue a mayores y ella a lo mejor aprendió una lección! Y menos mal lo grabaron porque hay prueba de la provocación agresiva que el chico quiso evitar …!! “SOY FEMENINA NO FEMINISTA” MÁS AMOR POR FAVOR.!!”, (sic), señaló la actriz.

“Yo sí tengo corazón”, la polémica respuesta de Amparo Grisales a otro jurado de Yo me llamo

Yo me llamo siempre está dando de qué hablar por diferentes motivos. Y sin duda, Amparo Grisales suele ser tendencia con sus ocurrencias y palabras. Y en un nuevo capítulo, volvió a ser tema de conversación.

Hace unos días se presentó al cuarto jurado que tendrá esta temporada. Se trata de Symphony, creada a través de inteligencia artificial y que es capaz de detectar qué tanto se parece un imitador al original.

“Cada noche analizaré con atención el desempeño de los participantes y elegiré a mi criterio el mejor de ellos. Se podrá llevar un regalo que va desde un millón hasta los 100 millones de pesos”, aseguró durante su presentación.

Symphony no se había hecho notar, hasta esta semana, cuando empezó oficialmente sus labores. Incluso, tuvo tanto protagonismo, que Amparo no dudó en hablar. Por eso, decidió hacerle un reclamo a Carlos Calero.

Las peleas no faltan en 'Yo me llamo'. | Foto: CAPÍTULO 26: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo | Caracol Televisión

¿Y tú por qué le diste la monarquía a Symphony?, le dijo Amparo, a lo que Calero respondió que: “se lo merece”.

La jurado fue subiendo el tono, afirmando que, no deberían hablar tan bien de ella, cuando ni siquiera había empezado a demostrar sus habilidades: “si ya es un hada, por qué le ponen su majestad. ¿De cuándo acá monárquica?”.

Por su parte, Symphony aseguró que ya estaba lista para empezar su trabajo: “un saludo a todos los amantes de la música. Ya estoy preparada para estudiar cada aspecto de la técnica vocal de los imitadores de esta noche, desde la afinación hasta la extensión vocal completa”.

La diva reaccionó a las palabras de Calero sobre Symphony. | Foto: Fotograma, 54:09, Capítulo 26: Symphony premia al mejor imitador y tres quedan en riesgo | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Pero el tema no terminó allí y de nuevo, Amparo aseguró que su llegada no la terminaba de convencer: “suponiendo que a veces hay originales que no son tan afinados, cómo sabe comparar si el original se parece o no”.

Y finalmente, aseguró que ella no lo iba a lograr, pues finalmente, no era humana. “No podrá, porque a ella le falta pasión y a mí me sobra pasión. Miren esa cara fría, puro código, puro número y puro cable, yo tengo corazón”.

Y parece que sus compañeros de mesa estuvieron de acuerdo, pues luego de sus palabras, César aseguró con risa que: “Ella es un cable…”.

Amparo Grisales en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

Yo me llamo se estrenó hace algunas semanas y desde ese momento ha sido número uno del rating.

El programa regresó con varios cambios, uno de ellos, el regreso de Pipe Bueno como jurado, luego de algunas temporadas de ausencia.

“Eso ha sido bonito. Cuando empezó en el programa le decía ‘Pipecito’ y ahora es ‘Pipesote’, ya tiene canas y todo, y me encanta. Y nos reímos mucho haciendo el programa juntos. Ahora lo vemos más sólido como artista, pero sin perder su humanidad, su belleza como ser humano, lo responsable y brillante que es como cantante y empresario. Me gusta que nunca se ha dejado dominar por el ego, a pesar de que su carrera se ha engrandecido tanto en estos años. Y eso, en esta carrera, es lo más difícil”, le dijo Amparo a SEMANA hace unos días.