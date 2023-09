La inteligencia artificial llegó a ‘Yo Me Llamo’ y así reaccionó Amparo Grisales: ¿no le gustó?

¿Inteligencia artificial en Yo me llamo?

Yo me llamo no deja de sorprender a sus espectadores, pues para la novena temporada llega un personaje nunca antes visto en la televisión colombiana, quien será la encargada de elegir al mejor participante de cada velada, teniendo como guía, la afinación de cada uno de ellos y su desempeño en el escenario.

“Un saludo desde el mundo de la inteligencia artificial, fui creada no solo para ser el “hada de la afinación”, sino el “hada madrina de los 36 participantes que tienen el honor de hacer parte de esta temporada. Cuando supe cual sería mi misión me enteré de que Yo me llamo es el programa estrella de los musicales en Colombia y este año no es la excepción”, afirmó Symphony, mientras se robaba la atención de los jurados.