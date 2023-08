“Estoy buscando a Miguel Bosé”: Amparo Grisales se metió debajo de la mesa en plena audición de ‘Yo me llamo’

“Tiene una voz con graves, con profundos, que envuelven al oyente... puede llegar a emociones que no está sintiendo para llegar al poder interpretativo del artista”, fueron las descripciones expuestas por los profesores de música e interpretación de Yo me llamo, para detallar al imitador perfecto de Miguel Bosé, quien pisó nuevamente el escenario del programa para cantar una de las canciones más famosas del artista ‘Te amaré'.

Imitador de Miguel Bosé llega nuevamente a Yo me llamo | Foto: Europa Press via Getty Images

Al finalizar el show del imitador; Carlos Calero, presentador de Yo me llamo, le preguntó a Amparo por lo sucedido, pues no es usual que pasen este tipo de cosas en medio de las presentaciones, a lo que la bella mujer respondió: “Estaba buscando a Miguel Bosé y no lo encontré por ningún lado, porque mira Miguelito, si bien en este tema él no tiene su voz de siempre, que es profunda, si tiene una voz airosa y se identifica su impronta, entonces yo perdí la impronta”.