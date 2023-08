Carlos Calero reveló varias verdades de ‘Yo me llamo’, sobre lo que no se ve en pantalla

Yo me llamo es uno de los realities favoritos de los televidentes en Colombia. No en vano, es número uno del rating de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

En redes, los espectadores hacen preguntas y quieren saber cada detalle, por eso, cada que pueden los famosos del programa intentan resolver esas inquietudes.

Ahora, fue Carlos Calero quien se refirió al programa, y en las redes del mismo reveló algunos detalles que no se ven en la pantalla chica.

En las imágenes les mostró a los seguidores del programa cómo es su camerino. El presentador siempre ha sido muy religioso y en este lugar no podía faltar un espacio para la espiritual.

Allí tiene una virgen, además de otros objetos como una vela y una palo de incienso.

Carlos Calero no ha estado en 'Día a día' debido a su participación en 'Yo me llamo'. | Foto: Crédito | Instagram @carloscalero29

“Esa virgen me ha acompañado desde la primera temporada. Normalmente traigo la foto de mi familia, que no la he traído, pero siempre pongo la virgencita aquí para que nos proteja”, contó.

El presentador también mostró algunas prendas que usa y usará durante el reality, y contó cómo son las grabaciones del programa, algo que los televidentes suelen preguntar frecuentemente.

“Normalmente grabamos dos programas al día, uno en la mañana y otro en la tarde, entonces tienen ya dispuestas las pintas para esos programas”.

Carlos Calero ha sido presentador de 'Yo me llamo' durante varias temporadas. | Foto: Caracol Televisión

Además, el presentador se refirió a su alimentación durante las grabaciones. Y es que, a pesar de no estar en la casa, suele mantener una dieta saludable.

“El tema de la comida es muy importante. Uno trata de buscar alimentos que te den energía porque siempre en el escenario tienes que estar arriba. Yo normalmente me como una fruta, me tomo un café y hay varios snacks”.

Finalmente, mostró que su camerino también cuenta con un sofá grande, una almohada y una cobija, y utiliza estos elementos para descansar cuando tiene espacios libres, pero aún no puede regresar a su hogar.

Yo me llamo se estrenó hace algunas semanas con una sorpresa que hizo felices a los televidentes: el regreso de Pipe Bueno.

Hace un tiempo, en una entrevista con SEMANA, Amparo Grisales aseguró que ella hizo la sugerencia a la producción del programa, pues siempre le ha parecido que el grupo que conforman los tres, junto a César Escola, es perfecto.

“Cuando estamos César, Pipe y yo es mi versión favorita. Y no fue que hiciera una exigencia, fue más bien una amorosa sugerencia por todo lo que él aporta. Les dije: ‘Me lo vuelven a sentar aquí'. Porque además es un ser humano muy lindo, amoroso y podemos interactuar. De repente, a mi lado se ha sentado gente que no tiene el ego domesticado. Y lo bonito de la labor que hacemos los jurados es que, en medio de las discusiones y los puntos de vista de cada uno, hay humor y debe haber conexión. Y eso no ha fluido igual cuando no está Pipe. Con otros no me ha fluido esa misma empatía y no he tenido buena química”.

Pipe Bueno regresó a esta temporada de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 42:10, Capítulo 18: Los imitadores tienen 90 segundos para convencer al jurado | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Grisales agregó que la falta de conexión con algunos de los otros jurados que han pasado con el programa ha tenido que ver con el manejo de los egos.