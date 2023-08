Carlos Calero destapó ‘reclamo’ que le hicieron en su casa por beso que le dio participante de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo arrancó en este 2023 con una temporada bastante comentada y sorpresiva, recibiendo a todo tipo de talentos que personificaron a las estrellas más grandes de la música. Cada participante pisó el escenario con una propuesta distinta, intentando conseguir un lugar dentro de la competencia.

No obstante, lo particular fue que la mujer tuvo un comportamiento sorpresivo con el famoso presentador, quien no supo cómo reaccionar ante comentarios sugestivos. Ante esto, los usuarios de redes sociales se volcaron sobre el colombiano, intentando saber qué había pasado con su esposa, Paulina Ceballos.