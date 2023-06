Carlos Calero se sinceró ante pregunta sobre presentadora con la que no volvería a trabajar

Carlos Calero es uno de los presentadores con más trayectoria en la televisión colombiana por su carisma y el estilo que le pone a su trabajo. Por donde ha pasado ha dejado una huella positiva y por eso su presencia en programas como Sábados Felices, Cien colombianos dicen, Yo me llamo, La Descarga y Día a Día no ha pasado desapercibida.

El presentador se ausentará de Día a día por un tiempo, debido a compromisos laborales. - Foto: Instagram @carloscalero29

El presentador acompaña las mañanas de los colombianos en el programa Día a día, en donde su amabilidad y compañerismo han sido evidentes. Hace parte de ese equipo de la mañana, que con sus apuntes y entrevistas le imprimen un toque de alegría al inicio del día de cientos de televidentes a lo largo y ancho del país.

Hace unos días sorprendió la noticia en la que se afirmaba que Calero se iba del magacín mañanero, lo cual tomó por sorpresa a más de uno. El rumor es cierto y ahora está empacando maletas para irse a trabajar en un nuevo proyecto que también lidera Caracol.

El mismo presentador confirmó que se va varios meses para presentar la nueva temporada de Yo me llamo.

“Como ustedes saben, esta familia, que es muy grande, hace parte de la gran familia de Caracol Televisión. A ‘Calerito’ desde hoy lo vamos a tener en uno de los grandes proyectos que muy pronto llegará a la pantalla”, aseguró Catalina Gómez, integrante de Día a día.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Catalina Gómez expresó cuánto extrañaría a su compañero, indicando que dejaría un vacío muy grande en este tiempo. Allí fue cuando Iván Lalinde tomó la palabra y habló sobre lo que pasaría con Juan Diego y Carolina Cruz, quienes también estarían fuera por un lapso.

“No nos va a estar acompañando por unos días. ‘Calerito’, esto también va por ti, te vamos a extrañar y te esperamos”, agregó la antioqueña en la emisión en vivo.

En una reciente entrevista para Tropicana el humorista Jhovanoty aprovechó para imitar a Carlos Calero y hacer una especie de dinámica como al estilo del antiguo programa Cien colombianos dicen, pero esta vez se llamó Cien colombianos ríen.

Aquí compartimos parte de la entrevista hecha por el humorista, la cual contiene ciertas preguntas que tomaron fuera de base a Carlos Calero:

- “De todas las presentadoras que ha tenido Día a día, ¿con cuál de todas se la lleva mejor?, preguntó el imitador Jhovanoty.

- “Con todas y cada una de esas profesionales. La verdad es que he tenido relaciones con todas, he tenido una muy bonita relación. Creo que con la que más he trabajado es con Caro Cruz, que hemos trabajado de muchos años atrás; pero con todas ha sido una maravillosa experiencia”, respondió Calero.

Jhovanoty continuó con su ronda de preguntas y dio paso a la siguiente pregunta.

- “¿Con qué presentadora nunca en la vida le gustaría volver a trabajar?”.

Calero no esperaba semejante pregunta que lo dejó fuera de base. Luego procedió a responder:

- “No, sabe que nunca he pensado en eso. O sea, ¡qué preguntas son esas!”, apuntó el presentador.

La risa se apoderó de ambos y con el característico humor de Jhovanoty siguieron las intervenciones cargadas de picante y diversión. Ni hablar de los seguidores en redes quienes también se gozaron esta entrevista.

Carlos Calero se sorprendió ante pregunta incómoda. - Foto: Cuenta de Instagram @carloscalero29

Los comentarios estuvieron a flor de piel y obviamente sus fans aprovecharon para enviarle saludos y echarle uno que otro piropo.

“Lo único q le falta es presentar el minuto de Dios😂😂😂”, “Ayy lo amo!! Como no perderme 100 colombianos dicen! Solo por calero!🥰”, “Divinoooo, que siga en la tv presentando todo lo que quiera, es maravilloso”, “Amo a calero 😍” y “Calero es un caballero😍 😍 lo amoo❤️❤️”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.