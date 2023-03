Catalina Gómez reveló cuánto lleva casada con Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol

La reconocida presentadora de Día a día, Catalina Gómez, es uno de los rostros más populares del matutino de Caracol Televisión debido a que, pese a los cambios que ha tenido en cuanto a su equipo de trabajo, ella es la única que se ha mantenido en este espacio de entretenimiento que se emite de lunes a viernes por las mañanas.

Catalina Gómez, presentadora colombiana. - Foto: Instagram @apuntesdecata

Una de las personas que ha sido un apoyo constante en medio de su recorrido en televisión es su esposo y padre de sus dos hijos, Emilia y Cristóbal, Juan Esteban Sampedro, quien es el gerente de Entretenimiento del canal Caracol.

En septiembre de 2021 durante una entrevista con su colega, el periodista Juan Diego Alvira, la famosa recordó que su historia de amor empezó cuando se dieron la oportunidad de conocerse en una cita, donde él aprovechó para enamorarla con su buen sentido del humor.

“La primera vez que salimos a comer yo solo tomé un jugo de mandarina, o sea, la más aburrida del mundo. Pero rápidamente me conquistó, me enamoró. Juan tiene un sentido del humor impresionante. Rapidito terminamos viviendo juntos”, dijo.

Gómez confesó en esa misma conversación que la idea de formalizar su compromiso frente al altar no fue de ella ni de Sampedro, sino de su papá, a quien describió como un hombre celoso que logró intimidar a varios de sus exnovios, pero que finalmente logró ver cosas muy buenas en su actual esposo.

“Mis primeros novios fueron un drama porque prácticamente no me dejaban tener novio. A mí me gustaban en esa época mechuditos y era peor. Mi papá me decía que donde me viera andando con uno así partíamos cobijas, pero con todo lo cantaletoso, era muy consentidor”, aseguró.

Luego, explicó el motivo por el que decidió influir directamente en la decisión de su unión oficial con el padre de sus hijos. “Nos ennoviamos Juan y yo, nos fuimos a vivir juntos por circunstancias de la vida. En esos ires y venires, mi papá cantaletoso nos regañó. Le dijo a Juan ‘yo a vos te quiero mucho, pero sí te voy a pedir un favor, formalicen eso, eso ahí viviendo juntos eso a mí no me gusta’, entonces a Juan le figuró pedirme matrimonio”, mencionó Catalina.

Catalina Gómez y su esposo están próximos a cumplir un año más juntos. - Foto: Instagram @apuntesdecata

Finalmente, se casaron en Las Vegas, Estados Unidos, en una ceremonia un poco improvisada y hoy en día son consideradas como una de las parejas más estables de la farándula nacional.

Recientemente, en medio de una dinámica de preguntas que activó Catalina desde su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, le preguntaron este dato relacionado con su vida personal y ella no dudó en responderlo sin ningún problema.

Desde sus historias, Gómez aseguró que está próxima a cumplir 15 años de casada y, contrario a lo que muchos imaginaban, que era el mismo tiempo que lleva en Día a día, algunos de sus admiradores han recordado que desde el año 2006 ha acompañado a los colombianos en este programa.

Durante este tiempo la comunicadora se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de los televidentes, quienes constantemente la llenan de elogios en sus redes sociales destacando su carisma y personalidad, además de agradecerle por sus ‘tips’ de belleza, consejos para el hogar y recetas, entre otro tipo de contenidos que comparte por medio de sus redes sociales.

También hay quienes aplauden su faceta como mamá y la felicitan por el hermoso hogar que ha construido con su esposo.

Cabe mencionar que Gómez comenzó su carrera televisiva en Teleantioquia, en 2002, y luego pasó a Noticias CM&, para finalmente llegar al matutino de Caracol.