Catalina Gómez ‘le dio palo’ a la nueva canción de Shakira sobre Piqué

La cantante colombiana Shakira sigue siendo noticia no solo en Colombia sino en el mundo luego de la exitosa colaboración musical con el argentino BZRP, que en menos de once horas alcanzó 25 millones de reproducciones tan solo en YouTube.

Sus versos son explícitos, la cantante no se guardó nada y le cantó la tabla (como coloquialmente se dice en Colombia) a su expareja, el exfutbolisa Gerard Piqué. Entre algunas de sus líneas hay frases como: ”A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. [...] Tiene nombre de persona buena, Clara... mente no es como suena”.

Shakira en su sesión con Bizarrap - Foto: Video de Youtube Bizarrap

La letra ha causado gran impacto en el mundo entero y se ha convertido en toda una tendencia, pues en sus letras todo es una “tiradera” contra Piqué.

En la letra, la cantante menciona todo tipo de temas delicados, desde infidelidades hasta que le pudo haber dejado deudas económicas. Además, en un momento lo llegó a tratar de bruto y de mal hombre.

Entre las partes de este nuevo lanzamiento que más causaron impacto estuvieron doce dardos venenosos que le lanza a Piqué en su nueva canción:

1. “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”.

Pantallazo del nuevo video de Shakira - Foto: Tomado de Youtube

3. “Te necesitaba diste tu peor versión”.

3. “Hace rato que yo debí botar ese gato”.

4. “Una loba como yo no está para novatos”.

6. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”.

7. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”.

8. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

9. “Creíste que me heriste y me volviste más dura”.

10. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

11. “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

12. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Cada parte de la letra de la canción, aunque hasta el momento no se sabe realmente quiénes fueron los compositores, desataron toda una ola de comentarios y reacciones de famosos, influencers, futbolistas, periodistas y personas del común que no se resistieron a dar su opinión al respecto.

Además, en plataformas como TikTok ya son varios los bailes y challenges que se están llevando a cabo y que están haciendo que esta producción esté muy bien posicionada.

En todos los programas y noticieros matutinos se está hablando al respecto y en Día a Día no fue la excepción, allí, sus presentadores e invitados dieron su punto de vista y uno de ellos fue la también modelo Catalina Gómez.

Catalina Gómez - Foto: Instagram @apuntesdecata

Gómez es conocida como una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Cata como le dicen sus seguidores y personas más allegadas, es vista a diario, en uno de los programas matutinos más vistos y queridos por los colombianos, transmitido por el canal Caracol, Día a Día.

“Yo vuelvo y digo, me parece que representa todo lo que muchas mujeres quisieran decir y que desahogo tan rico y qué rico cantarle la tabla de frente al que se lo merece y si se lo merece tenga pa que lleve. Pero es que yo pienso en sus hijos, y yo pienso, pues que él es el papa de sus hijos y siempre lo va a ser así se haya equivocado o haya sido un mal marido por no decir otra cosa”, expresó la presentadora que sin pensarlo dos veces dio su opinión al respecto.