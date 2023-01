Si Shakira es un Ferrari y Clara Chía un Twingo, la física responde quién es más potente

La nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap sigue siendo el tema de moda en el mundo del entretenimiento y la escena musical, no solo por la popularidad de los artistas involucrados, sino también por toda la historia que hay detrás de la letra plasmada en BZRP Music Session #53.

Cuando se pensó que Monotonía era suficiente para condensar en una canción los sentimientos de Shakira tras su separación con Gerard Piqué, los fans se dieron cuenta de que aún hay mucha tela por cortar. La artista sorprendió a todos con una letal catarsis en los versos de su nueva entrega musical.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”; “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”; “Hace rato que yo debí botar ese gato”; “Una loba como yo no está para novatos”; “A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú”, son solo algunas de las múltiples frases que han llamado la atención de fanáticos y curiosos, las cuales han sido asociadas directamente con la expareja de la artista barranquillera.

Shakira ha sido tendencia gracias a su más reciente canción junto al productor argentino Bizarrap. - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

Pero hubo un par de comparaciones que resultaron especialmente llamativas y motivaron que ciertas marcas fueran tendencia en Twitter después de que la nueva canción de Shakira viera la luz: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El hecho es que, con base en la letra de su canción, la barranquillera dio a entender que el protagonista hizo una cambio para mal, una desmejora en su elección, dejando atrás un deportivo de lujo (Ferrari) para pasar a algo más simple e “inferior” (Twingo).

Si bien la canción no tiene nombres a detalle, la interpretación inmediata que han hecho los fans es que Shakira se refiere a ella misma como un Ferrari, mientras que asocia a Clara Chía Martí, actual novia de Piqué, con un Renault Twingo.

Ferrari vs. Twingo: la física responde “quién es mejor”

A través de sus redes sociales y plataformas digitales, el físico español Javier Santaolalla acostumbra a explicar diferentes fenómenos desde el punto de vista científico. Esta labor le ha permitido construir una masiva comunidad de seguidores en TikTok e Instagram.

A propósito de la ‘tiradera’ de Shakira a Piqué, e inspirado precisamente en la línea “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, Santaolalla aplicó la física para determinar quién es “mejor”, si Shakira o Clara Chía.

Vistiendo una camiseta del Junior de Barranquilla, Javier se preguntó si es posible cuantificar la comparación entre Shakira y Clara, la nueva novia de Piqué. “La respuesta es sí. Por suerte, tenemos un dato interesante”, precisó el físico, en referencia al verso sonde se menciona al Ferrari y el Twingo.

“Shakira se compara con un Ferrari dejando a Clara el Twingo, justo lo que necesitamos para hacer la comparación. Dejando de lado consideraciones estéticas y funcionales y más cosas, que sí son importantes, lo que caracteriza a un vehículo es su capacidad de desplazarse por el espacio, donde brilla especialmente un elemento: el motor”, expuso Santaolalla en la introducción de su análisis.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

En relación con el motor también figura una magnitud definida como potencia, la cual es de vital importancia en un vehículo. “La energía es la capacidad que tiene algo de producir un trabajo, como moverse, por ejemplo. Y el trabajo se define en física como la fuerza por desplazamiento (W=F*d), y todos estamos de acuerdo en que la energía es una magnitud importante, cuanta más energía, más cambio se produce. Pero esta magnitud deja de lado una cuestión muy importante, el tiempo. Una fuente de luz que te dé 10.000 julios (medida de energía) en tres horas te ilumina una habitación, es una bombilla. Pero, si en vez de darte estos 10.000 julios en tres horas, te los da en un segundo, ahora es capaz de cortar metal (...). Por eso se habla más de potencia, es esta la magnitud relevante, cómo el cambio de presenta en menos tiempo”, continuó el físico español en su explicación.

En ese orden de ideas, detalló que la potencia se define como el trabajo por unidad de tiempo (P=W/t), y se mide generalmente en vatios (o Watts), unidad del sistema internacional.

No obstante, anotó que, por motivos históricos, la potencia de los vehículos se mide en caballos de vapor (cv). “James Watt creó una magnitud que servía para comparar la potencia de las máquinas que él había construido con respecto a la potencia de un caballo, de ahí nace esta magnitud, y que equivale a levantar 550 libras de peso, la altura de un pie, en un segundo, supuestamente la potencia que tiene un caballo estándar”, indicó Santaolalla.

El físico Javier Santaolalla comparó las potencias de un Ferrari y un Twingo. - Foto: Capturas de pantalla TikTok @jasantaolalla

Finalmente, luego de explicar los conceptos aplicados para la comparación, citó las potencias estándar que tienen los vehículos en cuestión:

Ferrari: 800 cv

Twingo: 50 cv

“Es decir, Shakira es 16 veces más potente que Clara Chía. Recordemos, dejando fuera cuestiones estéticas y funcionales que realmente son importantes”, concluyó el físico Javier Santaolalla en su video, el cual ya suma más de 140.000 reproducciones en TikTok.