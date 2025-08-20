Bailarina y coreógrafa erótica reveló la mala experiencia que vivió cuando Shakira fue su alumna, “Me rompió los escalones de la escalera”

Chiqui Martí, reconocida bailarina erótica y figura emblemática del striptease en España, reveló recientemente los detalles de una experiencia profesional incómoda que vivió con Shakira en 2011.

Martí, quien tiene una destacada trayectoria como artista y profesora en el ámbito de la danza erótica y el pole dance, fue la encargada de preparar a Shakira para la grabación del videoclip de Rabiosa. Sin embargo, esta colaboración fue breve y conflictiva.

De acuerdo con lo revelado por la coreógrafa española en una entrevista con el programa de televisión Y ahora, Sonsoles, solo pudo trabajar con la colombiana durante la primera jornada de las cuatro que estaban previstas.

Según su relato, desde el segundo día dejó a la colombiana en manos de una asistente debido a la tensión que se generó en el ambiente. Martí señaló que la cantante insistía en repetir movimientos y que, además, mostraba resistencia a ciertas indicaciones, como la negativa a quitarse unas medias que llevaba puestas durante la práctica.

Chiqui explicó en el programa que le pidió a Shakira que se quitara las medias, argumentando que para bailar era necesario llevar las piernas sin este tipo de prendas, ya que ella misma usaba aceite para mejorar el movimiento, y también le tranquilizó diciéndole que todas las mujeres tienen celulitis, desmitificando así un posible motivo estético detrás de la negativa.

La situación, no obstante, se hizo insostenible para Martí, quien concluyó que su vínculo profesional con la artista sería “primera y última vez”.

Además, comentó que la cantante llegó a romper físicamente los escalones de la escalera de su academia de baile, lo cual fue un episodio que intensificó la incomodidad del momento. La bailarina aseguró que el equipo pagó los daños.

Para evitar a los medios al salir, fue el hermano de Shakira quien maniobró el vehículo de modo que la prensa no la captara, aunque al final fue vista por toda la prensa. La bailarina erótica confesó que, a pesar de la fama mundial y el talento de Shakira, la experiencia con ella fue una de las pocas que prefirió no repetir y que durante años evitó hablar del asunto, aunque el presentador Jorge Javier Vázquez le había intentado averiguar la historia en múltiples ocasiones.

Chiqui Martí es una figura consolidada en la danza erótica española desde su juventud, habiendo comenzado a bailar a los catorce años en eventos de moda y cabaret. Su ascenso a la fama se produjo a través de programas televisivos como Crónicas Marcianas, donde se ganó la notoriedad como una de las profesionales más reputadas del strip-art, un estilo que combina danza erótica con acrobacias.