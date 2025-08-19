Shakira y Piqué habrían tomado decisión crucial por tema que los involucraba; daría giro a sus vidas

Shakira y Gerard Piqué desataron una ola de reacciones en millones de personas en 2022 tras su ruptura amorosa. Tomaron caminos distintos y cortaron todo tipo de vínculo, aquellos que los habían unido desde 2010.

La separación de la cantante y el exfutbolista fue bastante mediática y acaparó las miradas de millones de personas en el mundo. Y de hecho sigue haciéndolo: ahora se conoce, según confirman medios como ABC y La Vanguardia, una aparente decisión que habría tomado la expareja sobre una de sus propiedades.

De acuerdo con los medios, tres años después de su ruptura, la expareja de celebridades habría logrado vender una de las tres viviendas que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por algo más de tres millones de euros.

Esta mansión, parte de un complejo que adquirieron durante su relación para transformarlo en un gran espacio familiar, fue uno de los hogares más exclusivos de la pareja junto a sus hijos Milan y Sasha, y los padres de la cantante.

El proyecto, iniciado en 2012 y diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, incluye tres casas interconectadas por grandes jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas impresionantes.

Tras la ruptura y la marcha definitiva de Shakira a Miami, la pareja decidió poner a la venta el complejo de 3.800 metros cuadrados, del cual dos viviendas principales siguen en el mercado por 10,99 millones de euros.

La venta, según medios como ABC y La Vanguardia, no habría sido sencilla.

La artista se ha mostrado firme en no rebajar el precio, mientras Piqué presionaba por vender rápidamente para poder instalarse con Clara Chía en una nueva propiedad.

El desacuerdo por el precio -Shakira pedía hasta 12 millones de euros y el exfutbolista aceptaba rebajas que lo situaban entre 6 y 10 millones- habría generado tensiones y retrasos en las negociaciones.

Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación en 2022. | Foto: Europa Press via Getty Images

La mansión ha sido escenario de momentos clave en la vida de ambos y sus hijos, así como de la última etapa, marcada por la crisis matrimonial, los rumores y la prensa.

La operación cerraría un capítulo para la cantante y el exjugador, que continúan repartiendo su patrimonio y rehaciendo sus vidas por separado.

Piqué sigue siendo blanco de reacciones en plataformas digitales, debido a su relación con Clara Chía, con quien fue visto en Estados Unidos durante un viaje. Ambos se dejaron ver, poniendo fin a los rumores de una supuesta ruptura sentimental.