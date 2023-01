Piqué respondió de manera muy llamativa a la nueva canción de Shakira

Shakira tuvo un difícil año 2022, esto luego de que se diera a conocer la separación entre ella y el exdefensa del Barcelona F.C., Gerard Piqué. Luego de la separación, los ojos de la prensa a nivel internacional han puesto sus ojos en estos dos personajes y en todo los problemas legales que detonan una separación y más cuando se trata de personajes de talla internacional como lo son la cantante colombiana y el exdeportista.

La pareja duró 12 años juntos y de la relación nacieron Milan y Sasha - Foto: WireImage

La prensa española ha revelado que la artista colombiana lanzará una nueva canción, incluso por medio de la cuenta oficial en Twitter, donde se publican los más recientes detalles a nivel profesional de la barranquillera, se dio un adelanto de una de las frases que llevaría su nuevo sencillo, allí lanzó un fuerte dardo, que según la prensa y más de uno, es una indirecta clara para su expareja y padre de sus dos hijos.

Cabe recordar que meses antes Shakira ya había lanzado dos canciones que tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué. En Te Felicito se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y Monotonía todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Pero ahora se viene otro sablazo para Piqué y todo de la mano del productor y músico argentino Bizarrap, quien se ha vuelto uno de los exponentes más importantes de la industria en los últimos años.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, indicaría un párrafo del sencillo musical.

Ante esta noticia y la letra específica de la canción, el español Gerard Piqué no dudó en reaccionar dado que muchos internautas y seguidores de la cantante aseguran que esta canción es una nueva indirecta para él.

Fueron varios emojis que puso el exfutbolista en su cuenta de Twitter donde se puede ver que hay uno con el símbolo de un circo, otro es un payaso, el que sigue es un carrusel y por último una rueda de la fortuna.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Los comentarios de este tweet no se hicieron esperar y muchos escribieron: “uf, qué pasa ya lloras antes de que salga el tema. Tremenda mujer te perdiste dejarla por una niña cuando aún tienes niños que criar. Pero gracias a Dios las mujeres son como el Ave Fénix”, “Prepárate porque mañana te entierran amigo. Yo que vos disfruto hoy”, “Mañana te haces de goma Pique! La Reina vuelve, y mejor que nunca! Aguante Shak, siempre de su vereda!”, “En un circo el payaso principal eres tú. Tu moza el mono. Porque por más seda que le quieras poner mona queda... sin clase, total tu la conoces a fondo.. ¿cuánto durará? Pobre chica cuando terminen la relación su imagen es pésima... donde trabajará si no es contigo?... todo un futuro”.

Cabe resaltar que desde hace un par de días ya se venía rumoreando sobre este nuevo lanzamiento y todo gracias a una particular activación publicitaria que se habría hecho por todo lo alto.

Se trató de un video que mostraba a una avioneta volando por los aires de Miami, ciudad donde residirá Shakira en las próximas semanas, con un letrero que decía “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. De inmediato todos lo relacionaron con Shakira, pues ella es catalogada como una “loba” desde que lanzó su álbum con este título en 2009 y cuya canción She Wolf es una de las más exitosas de su carrera.