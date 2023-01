Shakira anuncia el estreno mundial de una nueva canción, ¿otra indirecta para Piqué?

Shakira tuvo un difícil año 2022, esto luego de que se diera a conocer la separación entre ella y el exdefensa del Barcelona F.C., Gerard Piqué. Luego de la separación, los ojos de la prensa a nivel internacional han puesto sus ojos en estos dos personajes y en todo los problemas legales que detonan una separación y más cuando se trata de personajes de talla internacional como lo son la cantante colombiana y el exdeportista.

La prensa española ha revelado que la artista colombiana lanzará una nueva canción, incluso por medio de la cuenta oficial en Twitter, donde se publican los más recientes detalles a nivel profesional de la barranquillera, se dio un adelanto de una de las frases que llevaría su nuevo sencillo, allí lanzó un fuerte dardo, que según la prensa y más de uno, es una indirecta clara para su expareja y padre de sus dos hijos.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú! 01/11″, escribió la barranquillera en un trino, despertando mucha curiosidad sobre el lanzamiento de una nueva canción el próximo miércoles 11 de enero.

Además, en la biografía de ese perfil se actualizó la descripción. “The She Wolf is back… January 11th” “La loba está de regreso… Enero 11!”, algo que, según usuarios en redes sociales, es una referencia al álbum Loba She Wolf publicado en octubre de 2009 y muy seguramente en esa fecha se podrá conocer su nueva canción.

¿Shakira y Karol G juntas en una nueva canción?

Recientemente, se ha especulado que las dos artistas colombianas harían una colaboración; estos rumores se originaron, luego de que se diera a conocer que el equipo de ambas cantantes se reunió, aparentemente, en Barcelona, ciudad en la que aún reside la cantante barranquillera.

Curiosos en redes sociales han mencionado que ambos equipos de trabajo han compartido en sus redes sociales fotos en donde se pueden evidenciar locaciones y sets muy similares, lo que ha aumentado las especulaciones; sin embargo, hasta el momento ninguna de las artistas o su equipo de trabajo se ha referido al tema.

Es por esto, que se cree que la nueva canción de Shakira podría contar con la participación de la cantante paisa Karol G.

¿Shakira es la Amber Heard latina? Usuarios en redes afirman que falta conocer el otro lado de la historia

Pese a que miles de fanáticos en todo el mundo le han demostrado su respaldo a Shakira en medio de su ruptura amorosa, ahora que salieron a relucir las imágenes de Clara Chía compartiendo feliz con los padres de Piqué, muchos han atinado a decir que quizás la colombiana no es la víctima que todos creen, gracias a su imagen de filántropa y diva pop.

Algunos usuarios en redes opinan que cuando una infidelidad se da es porque algo anda mal en la pareja y no es responsabilidad solo de uno de los implicados en la relación.

Esta teoría ha dado mucho de qué hablar y ha llegado a niveles insospechados, como el de comparar a la colombiana con Amber Heard, la exesposa de Johnny Depp, quien lo acusó de maltrato físico y desató todo un juicio por difamación, uno de los más mediáticos y resonados en los últimos años en Hollywood, en el que la actriz salió perdedora y quedó con la imagen por el piso, pues todos se volcaron a apoyar a quien interpretó al capitán Jack Sparrow.

Amigos voy a dar mi opinión… Todos queremos a Shakira, pero nadie sabe cómo es ella en la intimidad, no sabemos qué fue lo que paso. Yo no sé, pero tenemos que ser objetivos, miren lo que pasó con Jhonny Depp. Todos quedamos aterrados con el final de esa historia 🤔. Amigos no sé, pero vamos a dejar que el tiempo diga que pasó allí… Eso se va a saber. Después de muchos años, Adamaris López declaró que Fonsi no fue el malo de la película como ella hizo creer...🙄 Así que vamos a esperar…💯😎🙏”, expresó uno de los usuarios.

Otro agregó: “Defienden e idolatran a la Shakira artista, más no sabemos cómo es la Shakira ‘normal’ por así decirlo, así como tampoco sabemos realmente cómo fue ella en el matrimonio, puede que haya sido como Amber Heard… Por algo esa relación se ha terminado.”