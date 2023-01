Greecy y su difícil propósito para 2023, ¿lo logrará?

Greecy Rendón es una de las cantantes colombianas más queridas por los colombianos. Recientemente, ha estado dedicada a recuperarse, luego de su parto; también ha estado pendiente de la crianza de su hijo y ha acompañado cada uno de los procesos de Kai en sus primeros meses de vida.

La cantante vallecaucana también es admirada por el público colombiano, gracias a la relación que mantiene actualmente con el también cantante caleño Mike Bahía, pareja que conforma una de las relaciones más estables y duraderas de la farándula colombiana.

La artista compartió con sus seguidores, días atrás, cuáles son los propósitos que espera cumplir este 2023; sin embargo, la cantante recalcó que hay uno más difícil de lograr, ya que lo ha venido posponiendo desde hace algunos años.

“Empezó este año y esto no para. Yo tengo propósitos en mi cabeza y, de repente, me levanté y dije: muy lindos todos los propósitos, ella tan soñadora, una lista amplia, pero ¿qué va a hacer?… estoy meditabunda, pensando qué voy a hacer, cómo me voy a organizar, cuál va a ser la dinámica.”

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la joven reveló que espera en este 2023 llegar a tener una relación más profunda e íntima con algunas personas. La caleña aclaró que se considera una mujer muy sociable, pero llegar a un plano más íntimo o cercano con determinadas personas es algo difícil para ella.

Kai es el primogénito de Greeicy Rendón y Mike Bahía. - Foto: Instagram: @greeicy

“Me gusta tomarme el tiempo de conocer a la gente, pero a veces siento que me excedo. Yo socializo muy bien, me va muy bien y yo me relaciono súper bien y hago afinidad con muchas personas, pero la intimidad me cuesta”, explicó Greeicy en una sus historias.

Greeicy aclaró que espera tomar cartas en el asunto lo antes posible, antes de que esto se convierta en algo aún más complejo de trabajar y solucionar con el paso de los años. “Aunque siempre he sido así desde muy pequeña, se ha ido intensificando con los años, por diferentes situaciones, experiencias, personas que me hubiera gustado no cruzarme”.

Greeicy acerca de los propósitos que tiene para este nuevo año. - Foto: Instagram @greeicy

La queja de Greeicy contra Mike Bahía

Recientemente, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la cantante vallecaucana expresó una inconformidad que está teniendo últimamente gracias a Mike Bahía.

Varios seguidores de la artista han admirado como la actriz ha podido recuperar su figura en tan poco tiempo luego del nacimiento de su hijo; sin embargo, ella misma se ha encargado de mencionar que ha sido un proceso difícil, de largos entrenamientos e, incluso, ha tenido que acudir a profesionales para volver a tener su figura. La parte más compleja para recuperar ha sido la del abdomen, que a veces implica realizar abdominales específicos para que la piel se adhiera nuevamente al músculo.

Pese a todo esto, quien no le ha ayudado mucho con este proceso a la caleña es su pareja, ya que gracias a las habilidades culinarias de Mike, a Greeicy le ha quedado muy difícil resistirse a la tentación de probarlas.

“Michael, ya, ay no, o sea a la torta del otro día, le hice video, le puse música, pero ya, ¿cuántos postres más cada cuántos días? Y lo peor es que duran uno, máximo dos días, usted no ayuda, es con nada”, le expresó Greeicy a su pareja, quien quiso defenderse, pero al final, solo la antojó más con lo que estaba haciendo.