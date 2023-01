Greeicy y su hijo Kai le mostraron al mundo una tierna faceta de su diario vivir

La reconocida cantante caleña, Greeicy Rendón, ha compartido varios momentos de su día a día como mamá de Kai, mediante su cuenta de Instagram, dejando ver su lado tierno.

En los primeros días de este nuevo año, la actriz compartió imágenes de su tiempo con Kai y también con sus mascotas. Pero especialmente llamó la atención de sus seguidores por la ternura que desprende hacia su pequeño en cada video.

La artista mientras grababa a su primogénito, manifestó en sus historias de Instagram: “Empezó muy sabroso este 2023, las mamás me entenderán... o sea, esta historia es pa’ las mamás, ¿díganme si hay algo más delicioso que esto? Mírenme esto, o sea es que estamos entrepiernados, ¡ay no, Dios mío!, es que me lo como a picos”.

Luego de ello, la actriz se grabó mientras su hijo lloraba y ella le gritaba en broma que era un “conveniente” porque solo la buscaba cuando necesitaba algo.

“Conveniente, conveniente, sí, sos un conveniente, nunca decís mamá y como me necesitas ahí si me dices “mamá”, pues no te voy a parar bolas, no te voy a dar... ni lágrimas te salen, ni lágrimas te salen, conveniente, mi conveniente hermoso, venga pues pa’ acá”, afirmó entre risas la mamá de Kai.

Greeicy hizo sus primeras publicaciones en el ecosistema digital dejando ver a sus mascotas y su pequeño. A través de su perfil oficial en Instagram, (donde cuenta con una comunidad de 21,7 millones de seguidores), la intérprete de Los besos enamoró a sus fans con fotografías en que posó junto a su hijo Kai y algunos de sus perritos.

“¿Ya hicieron lista de propósitos para este año? Yo aún no, pero lo tengo en mente ya”, escribió la cantante en la descripción de su publicación.

En la primera fotografía, Greeicy posó con un conjunto color verde y un top blanco, enviando un beso a la cámara y robando el aliento a sus fans. A continuación, la cantante presentó una foto de su hijo Kai, montando en moto junto a su papá, Mike Bahía.

Luego llegó el turno para que Greeicy Rendón siguiera posando junto a sus perros, los cuales son de raza pomerania y suelen acompañarla en varias de las fotos que publica cuando está en casa.

De hecho, Kai también se unió a la sesión y acompañó a su mamá cuando compartía con sus peludos. Es de destacar que desde que su primogénito nació, tanto Greeicy como Mike -su prometido- han sido bastante cuidadosos en no publicar imágenes del rostro del pequeño. Hasta el momento, todas las fotografías protegen la imagen del bebé.

La publicación de Greeicy ha recibido más de 600.000 ‘me gusta’ y centenares de comentarios de parte de sus seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad para expresar sus buenos deseos.

“Tomarte muchas fotos (que te gusten)”, comentó Mike Bahía, revelando que fue él quien se encargó de capturar las imágenes que Greeicy publicó en su Instagram.

“Qué bueno que le muestres a la gente que los niños pueden compartir con los perros. De hecho, es superaconsejable hacerlo”, escribió Elizabeth Loaiza.

Previamente, Greeicy había publicado un video agradeciendo por el 2022 y recibiendo el 2023. En el mismo, la artista compartió una reflexión con sus seguidores.

“Ha sido un año tan bonito, tan gigante. Pues, la verdad, como todos los años, porque uno siempre que hace este ejercicio a final de cada año se da cuenta de que fue un año maravilloso porque siempre aprendemos, porque siempre crecemos y vamos hacia adelante. Si aprovechamos eso, crecemos un montón”, expresó Greeicy.