Greeicy Rendón reveló por primera vez el rostro de su hijo Kai

Meses atrás, el nombre de la cantante caleña Greeicy Rendón y su compañero sentimental Mike Bahía acapararon la atención nacional e internacional, pues dieron a luz a su primogénito llamado Kai. Sin embargo, la dupla de artistas comenzó a ser criticada, pues, a comparación de otras celebridades, no develaron el rostro del más pequeño de la familia.

Desde entonces, la intérprete de Más Fuerte ha compartido diferentes publicaciones al lado de su hijo, bailando y retomando, poco a poco, su carrera musical, pero el rostro del bebé seguía siendo todo un misterio.

De hecho, influenciadoras como la antioqueña Luisa Fernanda W mostraron a los pocos días de nacido a su segundo hijo Domenic y Rendón no lo seguía haciendo, razón por la que varios usuarios continuaban con la incógnita.

Sin embargo, las especulaciones terminaron tras nuevas apariciones de la cantante en Instagram. Aunque como tal no mostró el rostro “al natural”de Kai, sí apareció el pequeño con un característico filtro de reno de Navidad en historias de Instagram.

Enseguida, los cibernautas se conmovieron por la ternura que denotó el video de pocos segundos, además de que fue la primera vez que la caleña mostró a su bebé de esta manera.

Cabe recordar que en tiempos pasados la también compositora manifestó no tener, por el momento, contemplado ser mamá. No obstante, desde que Kai llegó a su vida y la de su comprometido, Greeicy no ha dejado de expresar su alegría y la forma cómo vive esta experiencia de madre primeriza.

Como suele pasar, para un par de cibernautas, varias acciones de la actriz de Furia Salvaje no son las más adecuadas en métodos de crianzas, pero lo cierto es que son más quienes la apoyan y admiran. En la misma línea, semanas atrás, en Instagram también se difundió un video de la multifacética mujer en el que mostró cómo comparte tiempo con el pequeño Kai, habla junto a él y lo consiente.

“En ti veo reflejado algo que no tengo y es la paciencia. Entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque después nos da frío, hay que lavar esa cola. Todo es un proceso, nada llega porque ya, ya, no”, dijo Greeicy Rendón.

“Yo no la tenía (paciencia) y me tocó aprenderla ya de grande, es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo”, añadió la cotizada artista colombiana.

Rompió el silencio sobre su estado de salud

La caleña siempre lo entrega todo a su público cuando está en los escenarios del mundo y eso a veces le pasa factura con su salud, como sucedió hace unas semanas donde la cantante tuvo que hacer un alto en el camino y pasar por un establecimiento de salud para hacerse algunos tratamientos y atacar algunos males respiratorios que la están afectando. En el video que publicó en sus historias de Instagram se ve con una máscara de oxígeno y un vapor como el que se genera cuando se realizan nebulizaciones.

Esto preocupó a todos los fanáticos de la cantante que la están esperando junto a Mike Bahía en el Amantes tour: Kai, cuyas próximas paradas serán en Guatemala y El Salvador, ciudades a las que la caleña afirmó irá, aun mostrando que su salud no está al 100 %. Sin embargo, muchos de sus seguidores le creen y le expresan su amor enviándole mucha buena energía para que su cuerpo recupere su estado y pueda cantar sus mejores éxitos.

Posteriormente, un día después, la cantante volvió a aparecer en sus historias de Instagram mostrando el hermoso clima que pudo disfrutar en una parada fugaz a Costa Rica, todo para rellenar el tanque de gasolina del avión en el que se transporta por Centroamérica. Allí la caleña confesó que sí llegó a pensar en que no iba a poder realizar sus conciertos y también demostró que la tos no se le ha ido.

“La verdad, si les soy muy honesta, pensé que no iba a poder hacer estos dos ‘shows’; ayer ni siquiera podía hablar, o sea, tenía esto (tos) pero al triple… Pero bueno, gracias a las personas que estuvieron pendientes de mí, que me ayudaron, me atendieron superdivinos, me hicieron todo lo necesario para que hoy pudiera estar bien, gracias a ellos y a la mente y la energía positiva que todo iba a salir bien, pues todo salió bien y nos vemos hoy y mañana también”, declaró la intérprete de Aguardiente.