De esta manera, Greeicy Rendón y Mike Bahía apuestan el baño de su hijo Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional desde hace varios años. Su relación ha quedado en el centro de diversas noticias, debido a la química que manejan, el estilo de comunicación que llevan y los momentos que han atravesado con el paso del tiempo.

Las celebridades nacionales cautivaron a sus fieles seguidores de redes sociales con el nacimiento -en abril de este año- de su primogénito Kai, el cual llegó a este mundo como fruto de su amor. Los cantantes expresaron la felicidad que los llenaba al tener al bebé junto a ellos, teniendo en cuenta que era su primera experiencia como padres.

Recientemente, la famosa pareja se han robado las miradas de millones de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la nueva faceta artística que están presentando con Amantes Tour, la gira por Latinoamérica con la que revivieron sus temas más famosos. Este proyecto lo hicieron en compañía de su hijo Kai, quien cautivó a los curiosos y seguidores de ambos cantantes, los cuales siguen evitando mostrar su carita de manera pública.

En medio de este recorrido, la pareja ha vivido momentos especiales con sus fanáticos, quienes cantaron a grito herido cada una de las letras que acompañan sus carreras profesionales. Ambos colombianos disfrutaron de la alegría de los asistentes a sus conciertos, aprovechando para contagiarlos de bastante emoción por el cariño que sienten.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la caleña contó a sus seguidores que el próximo 15 de diciembre estarán en Guatemala y el 16 en Bolivia, y en lo que queda del mes y del año, disfrutarán en familia. Incluso, la pareja ya se encuentra en territorio colombiano, recargando energías para retomar la gira a mediados del mes de enero de 2023.

En otra historia, Rendón también dejó en evidencia la forma en la que deciden con Mike quién se baña con Kai. La divertida manera en qué lo hacen es con el popular juego de manos: piedra, papel o tijera. Las reglas serían las siguientes: dos de tres, es decir, tendrían tres oportunidades para vencer al otro y ganaba el que mayores aciertos tuviera.

“Y en este momento, estamos haciendo una apuesta con Maicol porque estamos mirando quién se va a bañar con el Pinti -como le dicen de cariño- en este momento. Entonces...¿piedra, papel o tijera?”, fueron las palabras de la cantante colombiana.

Greeicy ganó el juego, dos de tres, y en la grabación dejó en evidencia la alegría que es para ella, compartir ese momento con Kai.

Las emotivas palabras que Mike Bahía le dedicó a Greeicy en pleno concierto en Chile

Cuando se disponía a cantar Buscándote, una de sus canciones más conocidas, Mike Bahía hizo un paréntesis para hablar, precisamente, de la mujer que lo acompaña hasta el día de hoy.

“Cuando uno va a hablar de la vida de uno, tiene que hablar de las bendiciones que la vida le ha dado a uno y sería imposible hablarles de mí, contarles mi historia, sin hablar de ella. Cuando me tatué su cara aquí en esta pierna, más de uno me decía: ‘estás loco’, ¿loco de qué?, loco de amor estoy. ¿Entonces, uno tiene un hijo con una persona no es para toda la vida y un tatuaje sí lo es? No sé”, dijo el músico caleño en la introducción de su relato.

En seguida, destacó cómo encontró las palabras perfectas para describir sus sentimientos por Greeicy: “Pero sería imposible hablarles de mí sin contarles de nuestra historia, sin contarles el día que encontré las palabras, las palabras justas (si hay algún enamorado por aquí, tome nota), así sea calladito y dígale: ‘tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte’”. De esta manera, Mike dedicó la interpretación de Buscándote al amor de su vida.